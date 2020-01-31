【武漢肺炎】港島西1100名醫護再聯署　要求封關　否則罷工

「武漢肺炎」肆虐，本港至今已有12宗確診個案，有醫護人員不滿政府不願全面「封關」，無法阻截病毒源頭。港島西醫院聯網的一群醫護人員連續兩天實名聯署，公開呼籲港府全面封閉所有接壤中國關口，只批准香港市民及持有效工作或升學簽證的內地人士入境本港；調查境內湖北旅客，如沒有病癥，可自行離開香港，否則就需強制進入隔離中心觀察14日。 聯署的醫護人員超過1100人，包括醫生、護士、專職醫療等不同職位，來自內科、外科、急症科、骨科、深切治療部等不同部門，而港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍、港大醫學院內科講座教授陳德茂也有繼續聯署。聯署者強調，如果政府漠視勸告，他們不排除會罷工。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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港島西醫院聯網的內科部門昨天有超過400人聯署，今天聯署的規模擴大，除了內科外，亦有外科、急症科、骨科、深切治療部、婦科、放射科、微生物科等部門，合共有約1100人參與，當中包括醫生、護士、專職醫療等不同部門，也有港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍、港大醫學院內科講座教授陳德茂、港大微生物學系系主任劉嘉珮。

公開信表示，本港的醫療系統本來就捉襟見肘，一旦遇上新型病毒，在醫療資源短缺和人力匱乏之下，受苦的必然是病人，病毒擴散迅速，但政府卻未見果 斷行動。

1月30日凌晨，高鐵西九龍站關閉，同日港府關閉了數個口岸，但未有關閉羅湖、落馬洲等口岸。 （資料圖片／余俊亮攝）

因此一眾醫護人員提出四項呼籲。第一，要求港府強邊境管制防控，全面封閉所有接壤中國關口，只批准香港市民及持有效工作或升學簽證的內地人士入境本港。第二，要求港府效法澳門政府，調查境內湖北旅客，如沒有病癥，可自行離開香港，否則就需強制進入隔離中心觀察 14日。第三，為醫療界別提供充足且符合世衛標準的防疫裝備，並確保隔離措施合乎國際要求。第四，推動全民抗疫，包括鼓勵公眾在公共場所戴口罩、勤洗手及清潔環境等，確保市民可以合理價錢購入如消毒酒精及口罩等防疫裝備。

瑪麗醫院是港島西聯網的龍頭醫院。 （資料圖片）

公開信指，建議全為避免非本港居民因為制度誘因赴港就醫，亦是盡可能延遲本地爆發，減少本地疫情。「十七年前，沙士來襲我們無法預備；今次疫情，我們尚有預防和控制的空間。倘若政府行動遲緩，貽誤時機，是將陷全港七百萬人於絕境！」

聯署的一千多名醫護人員更指，如果政府漠視勸告，他們「會採取符合專業精神和勞工法律保障的一切手段，包括罷工。」