【武漢肺炎】國鐵統計武漢封城前離開旅客資料　轉交各地防疫部門

外界普遍認為，今次新型冠狀病毒肺炎疫情最先是在湖北武漢爆發，其後受農曆新年長假期及春運等因素影響逐漸蔓延全國，故各地都視加緊防範武漢旅客為防疫重點之一。 據內地傳媒報道，主管鐵路運輸的國鐵集團，已梳理去年12月1日至今年1月22日期間，從武漢出發的旅客資料，並分省區市進行統計，再提供予各省區市疫情防控指揮部，為各地展開醫學排查和疫情防控提供數據支持。

在實名制下，各地政府要知道離開武漢的旅客前往何處其實不難。（中新社）

事實上，國鐵集團貨運部主任黃欣在周四（30日）的國家衛健委與交通運輸部聯合召開的新聞發布會上，亦有提到為提供上述的資料，國鐵集團專門成立數據分析團隊，將各省區市相關的資息推送至18個鐵路局集團公司，並再由後者向當地的政府定時提供資料。

以北京市為例，鐵路部門按照市政府要求，對各地進京旅客列車進行資料登記，採集到的抵埗旅客資料數據，就交予市疫情防控部門。截止目前為止，累計有266班次旅客列車，共移交342名有發熱症狀的旅客資料。

黃欣指，對於乘坐過鐵路運輸系統的新型冠狀病毒肺炎患者，鐵路部門會配合地方政府協查車上的密切接觸者，並按規定向地方政府衛生部門提供他們的資料，截止目前已累計配合協查超過200批次。但黃欣亦坦言，旅客的實名資料中，不一定能夠查找住址和通訊方式，需要全社會各個方面的大數據進行綜合搜尋。

（綜合報道）