【武漢肺炎】城大：若30萬人從內地返港　料兩周增222確診個案

新型冠狀病毒疫情持續，本港確診12宗個案，全國則有逾9,600宗。城市大學生物醫學系助理教授阮相宇推測，農曆年假期結束港人陸續由內地返港，若在本月29日至下月2日期間，30萬人由內地返港，而個案平均潛伏期為8日，則可推算本港將在未來兩周內，將新增222個案，包括56.7宗輸入病例及165.5宗第二波感染個案。

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香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前表示，自年初四（28日）起會有20至30萬人陸續由內地返港，預計會本港將出現更多確診個案。

阮相宇利用英國倫敦帝國學院的數學推算模型作為基礎，結合流行病學，推算在本月29日至下月2日期間，當有20萬人由湖北省以外的內地省市返港，可帶來15.4宗輸入病例。而據患者潛伏期為5天、每人能感染2.92人計算，在8.4日內估計將再感染約45人，加上潛伏期日數，預計2周後本港將新增約60宗個案。

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阮相宇又指，若情況較差，回港人數達30萬，而患者平均潛伏期為8日，則可推算可帶來共222.2新增個案，包括56.7宗輸入病例及165.5宗第二波感染個案。阮又指，是次預測未有考慮超級傳播者的輸入，若無法辨識超級傳播者，將很難控制疫情。

阮相宇表示，以本月26日內地各省市確診個案，推算截至26日，北京實際有751宗病例，而上海則有651宗、廣州有620宗、該三個城市爆發率達六至七成。而阮估算截至26日，臨近的深圳有448宗確診個案，疫情爆發率逾達到四至五成。對於是否應該全面封關，阮指，港府需要考慮內地各個城市的實際風險，亦應推算各個城市的輸入個案的數字，而高危地區可考慮封關。