【武漢肺炎】上海周日起實施預約登記買口罩　每戶限買一包五個

武漢肺炎疫情持續擴散，本港和內地均出現口罩「搶購潮」。為減少市民因排隊搶購口罩造成的人員聚集，上海市政府今日（31日）宣布新規定，全市統一從2月2日（周日）開始，在各居（村）指定地點進行現場登記預約，在接到居（村）通知後，再到指定藥店購買口罩。 值得一提的是，根據通知內容，持港澳台證件和居住地址的居民，也可憑證預約登記購買口罩。

武漢肺炎疫情持續擴散，內地口罩供應緊張。（新華社）

相關通告寫道，2月2日開始，上海市全市統一在各居（村）指定地點進行現場登記預約，居（村）民憑戶口本（身份證或居住證、護照、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證等有效證件）進行預約登記，居（村）委會核實後，將發放預約購買憑證。購買憑證將包括預約號碼、藥店地址、居（村）委會印章等內容。

第一輪預約明確每一戶（一個居住地址）可購買5隻口罩（一包），每一戶（一個居住地址）僅限預約購買一次。2月3日起，居（村）委會根據口罩數量，嚴格按照預約順序，及時公告或電話通知當天可購買到、已預約登記的居（村）民前往指定藥店購買。先預約登記者，根據預約號碼順序，貨來先得。

上海有關部門表示，按目前每日產能匡算，預計購買輪候時間較長。呼籲廣大居民群眾能發揮守望相助、禮讓相幫的鄰里風尚，鼓勵鄰里間的調劑互助，家裡已有口罩存量的居民請錯峰預約登記。

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