【武漢肺炎】Colourmix逾千人買口罩　有人幫埋鄰居：佢死你都死

武漢肺炎疫情不斷蔓延，本港口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。繼屈臣氏、卓悅、華潤堂後，化妝品零售連鎖店Colourmix今日（31日）下午4時，亦在7間分店發售超過5,260包韓國口罩。其中旺角西洋菜街分店一度有逾千人排隊，惟只有500多個籌，有市民失望而回。有成功搶購的市民表示，自己連日來到過大大小小連鎖店排隊， 批評政府防疫工作做得差，「點解見到咁多市民通宵排隊，仍然可以無動於衷？」

高峰時人龍由西洋菜南街延伸，轉入女人街窄巷。（黃詠榆攝）

記者下午4時到西洋菜南街44-46號地下分店視察，店鋪出售1130包口罩，以一人限購兩包推算，約500多人可受惠，高峰時人龍由西洋菜南街延伸，轉入女人街窄巷圍繞一圈，職員花15分鐘便派完籌。現場所見，有職員維持秩序，且分批進店內購物，秩序大致良好。

批政府防疫措施後知後覺

陳小姐表示現是每逢看到有口罩賣的消息，便趕去搶購，屈臣氏、卓悅、龍豐藥房都試過排，「由朝排到晚」，相信排隊時間總計超過7小時。家中有一家三口的她指，兒子是長期病患，令她更擔心家中口罩量不足，「唯有出少啲街」，直言為此相當徬徨。

她批評，政府囤積大量口罩，「點解見到咁多市民通宵排隊，仍然可以無動於衷」。她又指，政府現行所有防疫措施後知後覺，疫情非一朝一夕的事，在去年12月早已爆發，質問為何不做好準備。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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市民促盡快封關 有人為鄰居撲口罩

蕭先生指自己於旺角附近上班，見到消息遂前來排隊，他直呼相當辛苦，「下次唔會再排，寧願比貴少少買口罩。他指，不擔心口罩供應量，相信在網上仍可訂購。談及政府的防疫措施，他斬釘截鐵說：「差！」，認為政府應起碼封關。

李小姐表示，自己一連兩日到處撲口罩，每逢一有商店宣布派籌，昨日逼於無奈於旺角藥房購入價值298元一盒口罩。她指自己本身已是大家族人數多，但又要幫鄰居撲口罩，「可以唔理咩，佢死你都死呀」，起碼要尋十人份量。