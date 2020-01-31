【武漢肺炎】瑪嘉烈患者疑無隔離播毒7日　衞生署醫管局尚無交代

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」肆虐，本港昨天（30日）新增兩宗確診個案，其中一宗在瑪嘉烈醫院的個案，消息指涉及的75歲男子在瑪嘉烈醫院普通病房逗留了7天，並未有隔離，恐已傳播給同房病人及醫護人員。 衞生署及醫院管理局至今仍未有具體交代個案的資料，而衞生署署長陳漢儀今天（31日）在記者會上，被問到會否出現院內爆發，有多少人需要即時被隔離時，僅指流行病學調查不是一、兩天可以完成。

衞生署署長陳漢儀今天在記者會上，被問到會否出現院內爆發，有多少人需要即時被隔離時，僅指流行病學調查不是一、兩天可以完成。 （盧翊銘攝）

衞生署署長陳漢儀今天回應記者提問有關最新個案的資料時，指其中一宗涉及女患者的個案，正與女患者的父母索取資料。而針對另一宗涉及瑪嘉烈醫院75歲男患者的個案，據悉他初期沒透露旅遊史，在確診後該男患者才和盤托出，稱曾到澳門、順德。對於患者是否在瑪嘉烈醫院內科病房播毒，陳漢儀反而透露患者有關澳門的追蹤情況，稱當局正聯絡澳門，了解患者在澳門曾進行甚麼活動，她又強調，流行病學的調查需要不停查問，不是一、兩日就可完成，並沒有回應院內是否有人需要即時隔離及檢測的問題。

衞生署在今天凌晨發出的新聞稿中，指該男病人於1月22日出現咳嗽及呼吸困難，1月24日到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療，病人的呼吸道樣本透過加強化驗室監測，昨日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定並在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。新聞稿中沒有解釋為什麼病人在1月24日入院，但在一周後才有檢測結果，也沒有提及病人是否曾在普通病房留醫的事件。