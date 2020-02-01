【武漢肺炎】荔枝角收押所疑現個案　懲教：疑肺炎在囚者已送公院

武漢肺炎在中國內地爆發，所有省、自治區和直轄市都有感染個案，更輸出至全球多個國家，香港亦陸續出現確診個案。熱血公民鄭錦滿昨日(31日)於FB發帖，稱接到消息，一名60歲多歲男子從東莞來港犯事，被捕後羈押在荔枝角收押所，期間有咳嗽及發燒，現在伊利沙伯醫院留醫，等待檢測報告。懲教署回覆指，荔枝角收押所昨有在囚人士出現發燒及懷疑肺炎，已轉送公立醫院檢查及診治。

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熱血公民鄭錦滿昨日(31日)於FB發帖，稱發現疑似武漢肺炎個案。鄭指接到消息，一名60歲多歲男子從東莞來港犯事，被捕後羈押在荔枝角收押所，期間有不停咳嗽及發燒，並據悉現在伊利沙伯醫院留醫，等待檢測報告。他並於帖文呼籲前往荔枝角收押所探訪囚友的人，必須多加注意。

懲教署回覆指，荔枝角收押所有一名62歲的在囚人士，於今年一月下旬因盜竊罪而被還押，因患有糖尿病及高血壓而需一直於院所醫院接受觀察。他於昨日出現發燒及懷疑肺炎，並向懲教人員透露於還押前曾到訪内地醫院。院所已向衞生防護中心通報有關個案，並將轉送該名還押在囚人士到公立醫院檢查及診治。懲教署稱，曾與該名還押在囚人士有密切接觸的其他在囚人士現已被隔離觀察。院所亦已按醫生建議採取適當預防措施及加強清潔消毒工作。

記者已向衞生署及醫管局查詢，正等待回覆。