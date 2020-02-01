【武漢肺炎】醫管局范鴻齡：前線士氣不好　盼罷工醫護重新考慮　

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，政府一直未有全面封關，有醫護人員醞釀罷工。醫院管理局主席范鴻齡今日（1日）在電台節目稱，現時公立醫院士氣不好，但稱醫護的天職為救急扶危，坦言罷工影響對服務「百上加斤」，希望他們重新考慮。

醫管局行政總裁高拔陞。（梁鵬威攝）

醫院管理局主席范鴻齡於商台節目《政經星期六》上稱，由於內地發病率高，認為疫情相當嚴峻，但現時大部份確診及死亡個案均來自湖北省，屬「不幸中的大幸」，稱醫院管理局做好所有準備打防疫戰。他又稱，於疫情及冬季流感雙重影響下，現時前線醫護人員整體士氣不好，會盡量滿足他們的要求。

范鴻齡：因政府不封關而罷工「唔啱」

對於有醫護人員正醞釀罷工，范鴻齡稱希望他們可以重新考慮，理解他們要求減少疫症傳播的機會，但認為罷工「唔啱」，一旦有6000名員工罷工，將對公院服務有影響，形容為「百上加斤」。他又稱醫護人員天職是救急扶危，罷工將影響無辜病人權益，並對其他員工不公道。

一旦有罷工 醫院會暫停私家病房服務 婦產科調動

范鴻齡指，醫管局自年初一起開會六次，稱已對罷工及抗疫方面有應對計劃，包括有醫院會暫停私家病房服務，瑪嘉烈醫院亦將婦產科服務調到北大嶼山醫院等，而醫院管理局已聯絡工會對話。他又感謝前線人員守著防疫防線，希望可同心協力過難關。

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高拔陞​：理解同事有訴求、擔心，但要做好本分

醫院管理局行政總裁高拔陞同樣稱，對罷工構成的影響好擔心，稱會影響非緊急服務，並須調配員工到其他崗位。他稱這段時期好關鍵，理解同事有訴求、擔心，但要做好本分。他又稱，現時的隔離設施和保護衣物方面較沙士多，但明白同事的擔心，醫院管理局正聯絡院外住宿、與酒店業商討等，希望能增加提供房間數量，特別給予在高危地方工作的同事。