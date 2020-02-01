【武漢肺炎】越南落閘　峴港返香港航機要回航　機上港人捱餓求助

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎持續蔓延，內地有逾萬人感染，本港也有13宗確診個案。多國已開始對香港航班採取特別措施。繼意大利及科威特後，越南當局今日（2月1日）亦宣布暫停來往本港及當地的航班。 《香港01》聯絡到一名乘坐越捷航空VJ 976回港的港人張小姐，她一家原定中午由越南富國島直航返港，惟即將抵港時，機師宣布，越南當局中止所有前往香港、澳門及內地的航班，故須折返越南，並在越南峴港機場降落。她形容，一家在機上滯留兩個多小時，由於航班屬廉航，只能在機上買杯麵充飢。她透露，親友曾協助致電香港入境處希望得到協助，卻被告知看報道才知悉事件。她直言感到難過及失望，形容自己似是「棄嬰」。 入境處回覆《香港01》查詢時表示，獲悉事件，並已即時向有關人士提供相關資訊；又稱人境處已透過外交部駐港特派員公署、中國駐越南大使館、中國駐胡志明市總領事館及中國駐峴港總領事館、香港旅遊業議會及相關航空公司了解情況。

今日40離港航班取消

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒持續，多國都嚴陣以待。多國陸續宣布，受疫情影響，禁止香港航班往返。機場管理局網頁顯示，今日至少40離港航班被取消，當中包括原定前往內地、越南、新加坡、高雄、馬尼拉及意大利等地的航班。

綜合航空公司、地勤人員及政府相關部門消息人士提供的資料，越南政府早前暫停簽發中港澳護照的旅遊簽證後，今日突然實施宣布中止兩地航理往還。《香港01》聯絡到一名乘坐越捷航空VJ 976回港的乘客張小姐，她一家在1月27日（即越南宣布停發簽證前）已出發到越南富國島旅遊，原定於今日回港，惟航班接近飛抵香港後，機師指接到通知，須折返越南，最終航班在越南峴港機場降落。

▼政府最新升級防疫措施▼

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返至峴港兩個多小時仍未能落機

張小姐形容，事出突然，「機師都是飛到半路才知道，曾經想商討有否特別航空管道可以供我們落機返港，但都無。」她稱，航班被折返至峴港已兩個多小時，全機人未獲安排下機，「全機人，包括其他國籍樣貌的人，都不可以下機。5時多等到現在（晚上7時半），都是『齋等』。」她又說，由於富國島毋須旅遊簽證，故她一家沒申請到越南旅遊簽證，憂心即使其他旅客之後可下機，他們仍會被困飛機內，故聯絡親友致電香港入境處，希望獲得協助，卻被告知當局亦是看報道才知悉事件：「現時是零安排！零協助！叫我們自己跟航空公司傾。」



她同行的４歲兒已無奶粉或其他兒童餅乾可吃，由於乘坐的是「廉航」，故由上午11時許等候上機至今，航空公司職員免費向他們提供食水，但食物方面，只能付費吃杯麵，「機師都有致歉，話希望幫我們，但都無任何安排，航空公司人員除了給水及沖杯麵，無其他事可做。」她直言感到十分難過，希望記者協助她們向入境處求助：「超級難過，覺得自己好似棄嬰！」她們在機上等到接近當地時間晚上7時才獲告知，或可下機等候安排，有機會可在當地晚上8時（香港時間晚上9時）飛返香港。

超級難過，覺得自己好似棄嬰！ 滯留越南富國島航機上港人張小姐

入境處：外交部已了解情況

入境處表示獲悉事件，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐越南大使館、中國駐胡志明市總領事館及中國駐峴港總領事館、香港旅遊業議會及相關航空公司了解情況。就有港人向入境處了解回港方法及航班資料，入境處已即時提供相關資訊。