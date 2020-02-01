【武漢肺炎】越南即起暫停中國大陸與港澳台來往當地航班

越南即日起暫停中國大陸、香港、澳門和台灣航班來往當地，直至5月1日。

在武漢肺炎疫情出現在多國及地區期間，越南航空（Vietnam Airlines）以及越南廉價航空公司捷星太平洋航空（Jetstar Pacific Airlines​）將會暫停以及減少一些來往中國的航班。

越南的國家航空公司——越南航空公司2月4日起暫停來往越南一些城市與中國北京、上海、廣州、深圳的航班。

該公司亦會自2月5日起停止來往成都的航班，來往澳門的航班在2月6日開始停飛。

越南航空公司亦會自2月6日起暫停來往河內與香港的航班；來往胡志明市及香港的航班，會在2月6日起由10班減至7班。

捷星太平洋航空會在11日起停止營運來往河內與香港的航班。該公司來往河內與廣州以及來往胡志明市及廣州的航班，分別自9日及11起暫停。

在服務暫停前想搭乘這些航班的旅客，可免費更改行程或向兩間航空公司要求退款。

停飛本地與中國客機航班的航空公司愈來愈多，除了超南航空公司，還布有英航及獅航等。圖為1月29日一名女子在英航宣布暫停來往中國航班後，坐在第五客運大樓的地板上收拾行李。（AP）

惟根據國際民用航空組織（ICAO）發出的給機師公告（NOTAM）所指，越南2月1日早上起暫停所有越南來往中國大陸、香港、澳門與台灣的航班，只有特別個案除外，飛機要先取得越南民航局的批准。有不少香港旅客2月1日未能出發，滯留在香港機場。

越南政府1月30日也已經宣布，將會暫停向中國旅客發出簽證。

另一間越南廉航公司——越捷航空（VietJet）較早時已宣布會在2月1日起暫停所有來往中國的航班。

此外有網民在Facebook上貼文，稱有越南的餐廳在門外貼上告示，由於該病毒，不允許中文（編按：估計是錯誤翻譯Chinese一字的結果）、香港和台灣人進出。」