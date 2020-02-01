【武漢肺炎】75歲男子染病源頭未明　衞生署：或首宗本地感染個案

「武漢肺炎」襲港，本港至今有13宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今天（2月1日）在記者會指出，第12宗個案情況令人擔心，因為該名瑪嘉烈醫院的75歲男子有可能屬首宗本地感染個案。她強調，如果有愈來愈多類似的情況發生，代表本港有廣泛傳播，當局正盡量把所有密切接觸者隔離，阻止或拖慢社區傳播發生，該病人暫時未引致醫護人員或其他病人受感染。 另外，張竹君認為暫時毋須擴闊呈報準則，而本港有多宗個案屬家庭成員，證明新型病毒並非有限度人傳人，「而是比較容易人傳人」。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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家人、親戚沒有紀錄曾到湖北

張竹君表示，13宗確診個案中，有12宗都與湖北有直接或間接關係，或經由家人傳播，只有第12宗個案，即一名75歲住在青衣長康邨康美樓的男子，暫時不能排除是否本地感染個案。

她解釋，這名75歲男子在1月22日出現病徵，月初曾到順德，1月10日至14日曾連續五天即日來回港澳，暫時未能確定他在哪兒染病。男子留港期間，曾與家人、親戚吃了兩餐團年飯，其他時間就曾出現在長康邨附近街市、家中預備新年用品，其家人、親戚沒有紀錄曾到湖北，惟部分仍在追蹤。

張竹君指出，這個個案反映，可能社區中有病徵不明顯病人，才令這個案受到感染；而外國亦有文獻指，輕微或無病徵病人也可能引起傳播。她強調，如果有愈來愈多類似的情況發生，代表本港有本地傳播、廣泛傳播，因此當局正盡量把所有密切接觸者隔離，阻止或拖慢社區傳播發生。她補充，醫管局加強了監測呈報準則以外的個案，但至今仍只是找到一個確診者，有社區蔓延的風險仍不算高。她也提醒市民應勤洗手，否則易傳播病毒。

張竹君指出，該名瑪嘉烈醫院的75歲男子有機會屬於本地感染個案。 （資料圖片／張浩維攝）

數名涉及醫護人員測試都呈陰性

張竹君稱，該名病人不符呈報準則，因此入院時沒有安排他隔離。醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生則指，75歲男子入住的病房中有9名病人，當中5人已送到傳染病隔離病房，其中2人正做測試；而4人已出院，現已送到隔離營。與這個案相關的醫護人員有70名，只有一人出現病徵，另外有數名醫護擔心受感染，醫管局為他們安排測試後，全部都呈陰性反應。

莊慧敏強調，所有醫護接觸這名病人時都戴了口罩，有時也會戴手套，因此不屬密切接觸者，當為該病人抽呼吸道樣本及做高風險醫療步驟時，醫護更會穿保護衣，戴N95口罩、眼罩、手套。至於其他沒有做測試的醫護，也需醫學觀察14天，即每天量體溫、戴口罩、勤洗手，接觸病人要遵從接觸及飛沬傳播的指示；如有不適，也需即時看醫生。

莊慧敏表示，今天新增69宗懷疑個案，所有懷疑個案中仍有112人留院，當中3人情況嚴重。 （資料圖片／高仲明攝）

海通國際鄧晞感染屬「輸入相關個案」

被問到是否需要擴闊呈報準則，張竹君指，現時定於「14天內」曾到湖北或內地醫院等仍較合適，因為世衛、國內外專家認為潛伏期是14天；她也認為呈報範圍主要覆蓋湖北省是合適，「香港都有疫情，全世界都有，咁係咪全世界都要呈報？最高危都係湖北省。」

另外，張竹君表示，武漢夫婦的女兒、海通國際投資部董事總經理鄧晞（第11宗個案）屬於「輸入相關的個案」，雖然她在1月17至19日曾到上海，但當局認為未必與染病有關，鄧晞較大機會由父母感染，「她28號才咳，符合家人傳染。」她指鄧晞的個案在部分國家會定義為本地感染，而本港就歸類為「輸入相關的個案」。而本港13宗個案中，也有夫婦互相傳染的情況，證明新型病毒並非有限度人傳人，「而是比較容易人傳人」。

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莊慧敏表示，今天新增69宗懷疑個案，所有懷疑個案中仍有112人留院，當中3人情況嚴重，第2宗及第8宗個案正在深切治療部，二人毋須插喉，但也需使用氧氣協助呼吸，而第10宗個案就有氣促，也需使用氧氣協助呼吸。另外，累計21名醫護人員屬呈報個案，仍有2人的化驗結果未完成。截至今天12時，公立醫院有815張隔離病床，使用率是35%；隔離病房就有450間，有59%已被使用。醫管局已購買了8000個試劑，在7個醫院聯網化驗室做快速測試，2月7至10日會再多1萬多個試劑，2月中也會有2萬劑可用。