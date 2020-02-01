【武漢肺炎】工聯會派發3萬個口罩　促禁確診地區非港人入境

武漢新型肺炎持續擴散，本港亦已出現13宗確診個案，市面口罩「一罩難求」，香港義工聯盟早前購入10萬個口罩，免費派發給有需要的基層市民，工聯會獲發3萬個口罩，但指由於需求殷切，多個地點已經派發完畢，希望大家見諒。 工聯會指，正努力從各方尋找口罩供應，若成功購得必定盡快派發給市民，又指在這個疫症蔓延的時期，香港人更要齊心抗疫，互相支持，希望能多關心鄰近的長者，了解他們是否有足夠的口罩，並要勤洗手、多用酒精搓手液，保持衛生。

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工聯會在Facebook發帖說，獲發的3萬個口罩已經派發完畢，從圖片中可見，會長吳秋北、各工聯會立法會議員及社區主任都在各區派口罩，不少區都可見輪候人數大排長龍。

工聯會又指，在抗疫工作上，一定會敦促政府做好各項防禦措施，控制疫情，並向政府提出以下的抗疫工作建議：