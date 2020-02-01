【武漢肺炎】工聯會派發3萬個口罩　促禁確診地區非港人入境

撰文：彭焯煒
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武漢新型肺炎持續擴散，本港亦已出現13宗確診個案，市面口罩「一罩難求」，香港義工聯盟早前購入10萬個口罩，免費派發給有需要的基層市民，工聯會獲發3萬個口罩，但指由於需求殷切，多個地點已經派發完畢，希望大家見諒。
工聯會指，正努力從各方尋找口罩供應，若成功購得必定盡快派發給市民，又指在這個疫症蔓延的時期，香港人更要齊心抗疫，互相支持，希望能多關心鄰近的長者，了解他們是否有足夠的口罩，並要勤洗手、多用酒精搓手液，保持衛生。
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工聯會在Facebook發帖說，獲發的3萬個口罩已經派發完畢，從圖片中可見，會長吳秋北、各工聯會立法會議員及社區主任都在各區派口罩，不少區都可見輪候人數大排長龍。
工聯會又指，在抗疫工作上，一定會敦促政府做好各項防禦措施，控制疫情，並向政府提出以下的抗疫工作建議：
１．按疫情的發展預備採取更全面的出入境管制措施，包括禁止確診地區的非港人入境 ；
２．仿效澳門建議獲醫生證明健康才可從內地來港旅遊或進行商務活動；
３．緊急立法禁止炒賣口罩、眼罩、洗手液、手套等防疫用品；
４．從各方面採購口罩和防疫物品，確保存貨充足，並定時公佈各項防疫物品的存量，以杜絕炒賣；
５．為全港市民免費派發包括口罩的防疫用品，以安定民心，無須搶購；
６．優先派給長者和長期病患者等特殊需要群體；
７．呼籲各界，特別是醫護人員堅守崗位，團結一致對抗疫情；
８．以電話短訊向市民傳遞疫情最新消息；
９．海關加強巡查藥房，以防止有人售賣二手或不合規格的口罩；
１０．消費者委員會公佈坐地起價出售口罩等防疫物品的無良商戶名單。