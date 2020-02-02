【武漢肺炎】醫管局料數千員工罷工　一半手術及專職治療受影響

由醫院管理局員工組成的新工會「醫管局員工陣線」決定明日（3日）發起罷工，醫院管理局行政總裁高拔陞預料達數千人參與，強調會按照人事守則處理，「（他們）要為行為負責。」他表示已有數十位私家醫生、護士主動聯絡到醫院「幫忙」，屆時若有需要，會再根據各人專長配對工作。 醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯則預料，有五成手術或受影響須延遲，專科服務會優先處理新症，呼籲舊症病人若情況許可，改時間覆診。

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一半手術受影響 優先處理專科新症

高拔陞會見傳媒時指出，現時醫管局處於「非常困難」時期，正值冬季流感高峰期，加上又遇到武漢肺炎，故同事倘採取罷工行動表達訴求，會令現時的醫療負擔加重，亦令繼續工作的同事負擔更重。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯指，今日中央指揮委員會開會後，已研究一系列措施應對可能發生的罷工。他透露，有5成手術或受影響須延遲，而專科服務方面，優次會放在「新症」，盡量安排人手先處理新症病人，而舊症病人則可能會延長覆診時間，亦呼籲舊症病人「唔使咁急」，可改時間覆診；若病人「唔夠藥」，可取覆診紙去配藥。

高拔陞指正值冬季流感高峰期，加上又遇到武漢肺炎，罷工行動會令現時的醫療負擔加重。（歐嘉樂攝）

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一半專職治療服務受影響

張子峯表示，預計普通科門診受較大影響，料四分一偶發性疾病服務受影響，專職治療等亦有近一半服務受影響，已陸續致電已預約的病人改期。他指，醫管局明天會啟動重大醫療事故應變中心，密切監測人手並作出臨時調配。

高拔陞指，初步估計明天要面對「比較困難」的境況，護士及專職治療的人士參與較多，故需要削減大量服務，強調仍希望維持癌症、創傷等手術。他又指，已收到幾十位私家醫生表明願意「幫手」，協助醫管局度過難關，是一個很重要的訊息，因為大家都感到很「鼓舞」。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯（左）表示，有5成手術或受影響須延遲，而專科服務方面，優次會放在「新症」。（歐嘉樂攝）

再三呼籲不要罷工 警告或有處分

高拔陞強調，醫管局作為大型機構，有一定的人事守則處理，同事亦需為自己行動負責。他再三呼籲同事不要以罷工表達訴求，因對病人、同事有一定影響。高又說，現時粗略估計過去一星期因武漢肺炎的情況，已有2、3成病人缺席覆診。

高稱現時仍難準確預計明天有多大影響，因為只知悉大約有數千員工會響應罷工行動，而有部份參與行動者未必會預先通知主管，故會密切監測人手作出調配。

他又強調之前已加強與同事的聯絡，亦推出多項措施包括住宿津貼、24小時電話熱線。他希望透過溝通而非罷工去應對疫情，並盡量放下分歧，亦不要互相指責，而是團結一起共同面對。