【武漢肺炎】藥房商會料800萬口罩屬私企訂貨　藥房本周仍無貨

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫持續，市面連日來出現搶購潮。政務司司長張建宗早前曾表示政府亦已與內地部門合作，讓800萬個口罩運抵本港，並陸續應市。 港九藥房總商會副理事長張德榮接受《香港01》電話訪問表示，該800萬口罩應該是私人企業及連鎖店早前訂購的貨品，並非市面藥房售賣的口罩貨源，預料物流業下周陸續復市，零售藥房亦最快下周有口罩供應消息。

張建宗上周四（1月30日）宣布逾3000萬口罩將供港。（張浩維攝）

張建宗上周表示，政府已接觸十多個國家共一百多個口罩供應商，上月成功購買500萬口罩。政府亦已與內地部門合作，安排2400萬個口罩到港提供私人市場，並另外讓800萬個口罩運抵本港，部分上周四（1月30日）已到港，相信已陸續應市。

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港九藥房總商會副理事長張德榮今日（2日）接受《香港01》電話訪問表示，800萬個在上周四已抵港的口罩，據他估計應該是屬私人企業及連鎖店早前訂購的貨品，並非市面藥房售賣的口罩貨源。

張德榮指零售藥房的口罩貨源，主要是從代理商方面購入，由於過去數個星期物流業休市，他預料待物流業下周起陸續復市，零售藥房將在最快下周初，有口罩供應消息。至於本周藥房口罩供應，張德榮就說「今個星期藥房都未有貨住。」