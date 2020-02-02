【武漢肺炎】再增兩宗初步確診　黃埔花園男患者母親轉瑪嘉烈隔離

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，本港不斷出現確診個案。衛生防護中心今日（2日）在記者會上透露，早前第13宗確診個案男患者的母親，初步測試呈現陽性，為本港第15宗個案，或是第二宗與武漢相關的輸入性本地傳播個案。另外，本港又多一宗初步化驗呈陽性的個案，或成為第16宗確診個案，但暫時無具體資料。

黃埔花園男患者之母親今日初步化驗呈陽性，全套防護裝備的醫務人員將其轉送去醫院。（余睿菁攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日的記者會上指，早前第13宗確診個案的母親，初步測試呈陽性，或是本港第二宗本地傳播個案；另，目前本港又多一宗初步化驗呈陽性的個案，或成為本港第16宗確診個案，但暫時無具體資料。

張竹君：對黃埔花園無太大危險性

張表示，1月31日第13宗確診個案入院接受隔離治療後，其家人當時未有病症，被送入隔離營觀察。患者母親其後在隔離營發病，故認為個案對黃埔花園居民來說沒有太大危險性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第十三宗確診個案的母親初步測試呈陽性。（張浩維攝）

新個案沒有外遊記錄 隔離營中發燒

黃埔花園男患者的母親近月並沒有外遊的記錄，於檢疫中心隔離營出現發燒的病徵後，被送往伊利沙伯醫院。患者疑被兒子感染，暫時未知確實的感染日期，現初步得知化驗結果為陽性，今日稍後將會有確實結果。

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兒子上月坐高鐵到武漢 兩日後回港

衛生署衞生防護中心在1月31日公布該個案的39歲兒子確診，屬輸入性新型冠狀病毒感染確診個案，他居於香港黃埔花園十一期1 座，有長期病患。他自1月29日起出現肌肉痛，31日出現發燒症狀，並到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療。他的太太、女兒、兒子、家傭及母親當時沒有出現病徵，被送入檢疫中心接受隔離監測。

衛生防護中心早前已經對該男子展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。根據病人提供的資料，他於1月21日乘搭高鐵由香港到武漢（G306列車），並於1月23日於長沙南站乘坐高鐵返港（G79列車）。他於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物。

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