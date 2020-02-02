【武漢肺炎】護士總工會斥罷工為「要脅手段」　倡退休醫護補位

武漢新型冠狀病毒疫情肆虐，有公立醫院醫護人員不滿政府不願全面「封關」，醫管局員工陣線昨晚舉行會員大會後，宣布通過本周分階段罷工的決議。 香港護士總工會今（2日）就工業行動發起聯署行動，呼籲在職醫護人員緊守崗位，不參與罷工，又呼籲已退休或已離職的醫護人員在有需要時「為防疫獻出一份力量」。

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 10 + 9 + 8

記者會其間有約30名市民到場表示支持，又有人手持「良心醫護英雄」、「市民不離 醫護不棄」、「恪盡職守 兢兢業業」等標語。（曾凱欣攝）

總工會指罷工為「要脅手段」 不能同意

香港護士管理局前成員黃河表示，總工會不同意部分醫護人員以罷工作為「要脅手段」以要求政府「封關」，又強調業界內不同意，以及擔心罷工會影響專業形象的「大有人在」。黃河又指，有部分護士更選擇提早銷假，甚至有退休護士希望重返醫護崗位，故工會決定即日起發起聯署，呼籲在職醫護人員緊守崗位，不參與罷工。工會又促請醫院管理層與各團體及醫院人員加強溝通協商，及澄清誤解。

香港護士總工會會長蘇肖娟表示，護士總工會共有約1,200名會員，包括在職及已退休護士，大部分為註冊護士，當中大多數會員對罷工表示不同意，並表明會支持聯署。

工會即日起發起聯署，呼籲在職醫護人員緊守崗位，不參與罷工。（曾凱欣攝）

工會對罷工持開放態度

對於日前有醫護人員發起罷工，要求政府封關。蘇肖娟表示，工會對「封關」持開放態度，但認為始終要由視乎實際情況及影響決家，認為護士不是相關的專家。工會又認為，現時本港正值抗疫防控的「緊急關頭」，應以防疫大局為重，加上醫護人員是公眾依傍的對象，認為醫護應認清自己的重任，當務之急是全力協助醫院防控，避免增添自身及公眾恐慌。

香港護士總工會會長蘇肖娟（圖中）表示，總工會1,200名會員當中大多數對罷工表示不同意。（曾凱欣攝）

工會呼籲已退休及離職醫護有需要時重回崗位

工會是次聯署又呼籲已退休或已離職的醫護人員在有需要時「為防疫獻出一份力量」，以減輕在職醫護人員的負擔。工會提到，醫管局有責任處理人手不足的問題，萬一疫情嚴重，已退休及離職醫護能在人手上起一定的幫助，認為當局應該未雨綢繆，但工具只作建議，而實際安排包括勞工保障、職安健的具體安排需交由當局商榷。