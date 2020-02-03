【武漢肺炎】港九藥房總商終獲數萬口罩貨　擬下周免費派予市民

與「武漢肺炎」相關的新型冠狀病毒疫情持續，市面連日來出現市民為搶購口罩大排長龍的情況。港九藥房總商會表示，估計2,000至3,000盒口罩會在周四（6日）到貨，因數量不多，為免造成混亂，決定由商會出資購買該批口罩，與區議員合作於全港各區免費派發，惟計及運輸及聯絡時間，料要一星期後才可派發。

▼政府最新升級防疫措施▼

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政務司司長張建宗早前曾表示政府亦已與內地部門合作，讓800萬個口罩運抵本港，並陸續應市；惟至昨日(2日)，港九藥房總商會副理事長張德榮接受《香港01》電話訪問時表示，該800萬口罩應該是私人企業及連鎖店早前訂購的貨品，並非市面藥房售賣的口罩貨源。

昨夜終獲通知有2、3千盒口罩供港

至今早，張德榮表示，昨日較夜時間有口罩入口商通知，估計有2,000至3,000盒口罩供港，料每盒有30個口罩，即共有數萬個。他稱因數量不多，商會200多個會員每間最多僅分得30盒，以免市民通宵排隊搶購造成混亂，決定由商會出資購入，再免費分發予市民。

他強調，現時仍未能確定該批口罩最終數量，要以入口商提供量作準。而商會作此決定是希望可為疫情出一份力，「市民有多幾個口罩旁身都好」。

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商會出資購入口罩 聯絡區議員合作派發

張德榮稱，現時未決定每名市民可取得口罩數量，因希望可在全港18區派發，故計劃聯絡區議員合作，但要到貨後才能聯絡。他透露，料該批口罩於周四到貨，其後一、兩日仍要處理運輸及聯絡問題。