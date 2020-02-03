【武漢肺炎】卓悅賣口罩旺角分店千人排隊　職員截龍後引鼓譟

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴大，全球確診個案已逾1.7萬宗，香港市民繼續搶購口罩。卓悅今日（3日）早上宣布於指定6間分店發售日本口罩，市民排隊後每人可取一個籌，每盒口罩售65元，每盒50個口罩。 多家分店都出現長長人龍，其中旺角分店更估計有逾千人排隊，有市民指，自己於早上6時多已到達排隊。

6點排隊等派籌

記者早上到旺角彌敦道卓悅視察，現場有過千人排隊，「打上幾個蛇餅」。不少市民自備椅子排隊，更有家長帶同停課的小孩子出動，一同搶購口罩。排第三名的有市民表示家住長沙灣，但「今日特登拎假嚟買口罩，今日朝早6點就出嚟嘞！」

另外，亦有市民特意從港島「過海」，早上6時半到達旺角排隊買口罩，她表示家中只有十多個口罩，難以應付疫情需要，趁放假便到旺角排隊買口罩。當記者告知她銅鑼灣分店亦有口罩售賣，她則表示：「依家都唔知邊度真係有啦，知道呢度有就過咗嚟先！」

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亦有剛到場的市民到場找不到龍尾，緊張詢問店員「龍尾喺邊度？搵唔到龍尾！」惟店員向不少剛抵達的市民表示，「而家排應該唔會買到口罩㗎啦，下次早啲啦！」現場亦有市民鼓譟，希望提早派籌，惟店員指今日口罩遲了送抵分店，需要清楚點貨後，才能確實派相同數目的籌號。

排隊期間有市民疑「打尖」，稱自己去飲茶而未有全程排隊，因而引起在場人士不滿對罵，最終該市民離開隊伍。店員在10時58分開始為隊伍「數人數」，表示到600人後便會「截龍」，惟店員強調此舉並非派籌，旨在減少更多人排隊。

常見口罩款式防疫效用▼

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即使卓悦店員截龍，但排第601位的尹先生未有離去，繼續排隊，他稱「人生滿希望，希望佢哋數錯啦！」。尹先生坦言現時心情非常忐忑，他於今日早上九時半已到達現場排隊，惟最終卻差一點點，他笑言「平時連演唱會飛都唔買㗎，但今日就黎呢度排口罩」，續指全家僅餘兩三盒口罩，所以今早到場碰碰運氣。