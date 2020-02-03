【武漢肺炎】屯院500醫護簽名罷工　內地移民稱短期封關非歧視

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，本港確診患者亦增至15宗，有兩宗感染途徑不明，或屬本地感染個案，衞生署警告將會出現社區蔓延。新成立的醫管局員工陣線因政府拒絕「封關」，即不願堵截經內地所有口岸來港的旅客，前線裝備亦不足，今日（3日）發起首階段罷工行動，罷工的員工由早上9時至中午12時會到全港7間龍頭醫院簽到，大約500人簽名。 在屯門醫院罷工街站，有物理治療師、精神科醫生、護理護士等簽到，他們表示希望以罷工行動促政府封關。街站除亦有不少市民自發來支持醫護，多年前由內地來港定居的李先生手持簡體字標語來支持，他表示自己不太會寫繁體字；對於特首不「封關」是為了不主張歧視，他不認同，「『封關』係一時，不是永久的。」

早上9時起，屯門醫院門口就有參加罷工的醫護人員大排長龍，一直到中午12時左右才陸續簽完。現場有不少市民一早來到，舉自製標語，撐醫護罷工。

有多年前從廣州移民香港的李先生特地前來支持醫護人員罷工。他手持自製標語，上面以簡體字寫著「支持罷工」。他說自己過去在廣州讀書，所以不是很會寫繁體字。他表示，現時必須要封關，從源頭阻截旅客帶病毒入港，也坦言不知道從內地返港的香港市民要怎麼處理。對於行政長官林鄭月娥援引世界衛生組織準則，認為封關會助長歧視，他則不認同，「（只是）一時的政策，都不是永久措施，有咩歧視？」

有多年前從廣州來港的李先生特地前來支持醫護人員罷工，自製標語寫著「支持罷工」。（袁澍攝）

市民消耗一寶貴口罩到街站

疫情嚴重，香港亦有本土傳播個案，李先生已經盡量不出門，家中也沒有太多剩餘口罩，但為了撐醫護人員罷工，寧願消耗一個口罩。

政府不禁止病毒源頭，工作量放在前線醫護

屯門醫院物理治療師黎小姐今日是屯門醫院街站第一個簽名罷工的醫護人員。她批評政府在防疫措施方面做得很差，指很多專家都建議實施更加嚴格的人流管控措施，包括封關等，政府都一意孤行。她表示自己和前線醫護都是醫管局員工，能體會前線的壓力，「政府不禁止病毒源頭，變相將workload（工作量）放在前線醫護身上，這是我們要出來的原因。」

她表示去年12月尾的時候，全港都未有關注到武漢的疫情，而到了農曆新年疫情已經很嚴重，政府卻未有聽專家的意見，開始決定要參加是次罷工。她表示，罷工一定會影響到病人，亦會令未罷工的同事增加了工作量，「如果最尾醫療淪陷咗，其實所有人都SUFFER（受苦）。」

身穿醫生制服的屯門醫院精神科陳醫生臨近中午時前來簽名罷工，他指上午在急症室仍有工作，要在下午的非緊急工作時才會開始罷工。陳醫生是屯門醫院的合約工，他則擔心自己會因參加罷工而失去工作，「但無辦法，都要企出來，希望政府快點封關。」

「政府應該要保護香港人架嘛」

在屯門醫院做護士7、8年之久的黃姑娘表示，自己是提供非緊急服務的醫護，響應工會要求今日開始罷工。她表示做罷工決定都掙扎很久，因為始終疫情並非直接影響自己的工作，長輩也有反對聲音，「佢哋認為份工好緊要」。但是她認為政府不堵截源頭，最終會傷害到全香港人，「政府應該要保護香港人架嘛！」

她表示罷工的責任在政府，工會也是分階段罷工，「如果盡快回應，罷工的影響都唔會好大。」她從街站拿了許多單張，表示今天罷工，所以幫大家派發傳單。

街站的義工指，整個上午大約有400至500名醫護參加，但涉及崗位則需要等工會公布。