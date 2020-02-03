【武漢肺炎】醫管局員工陣線重申6時死線　促林鄭盡快公開談判

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，醫護工會醫管局員工陣線今日（3日）發起首階段罷工行動，促政府在今日下午6時回應「五大訴求」，包括全面封關。醫管局員工陣線主席余慧明今早在瑪麗醫院外見傳媒，指截至早上10時半有逾千名醫護簽到罷工，重申談判死線為今日下午6時，揚言不接受其他官員、行會成員代替特首林鄭月娥參與對話。

▼醫護罷工第一日▼

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醫管局員工陣線主席余慧明指截至早上10時半，已有過千人簽到，當中以九龍中聯網的伊利沙伯醫院、新界西聯網的屯門醫院簽到人數最多，料全日最終有3,000人罷工。她表示，暫時未罷工會員職系分布，但早前簽署的罷工宣言以護士佔最多。



有記者質疑，部分簽署者身穿醫院工作服，數字能否反映罷工真實人數，余解釋自己剛到現場，眼見以穿便服同事為主，故相信數字準確。

余慧明重申，特首林鄭月娥作為抗疫督導委員會主席，不接受其他官員或行會成員代替她出席談判。她指，談判死線為下午6時，歡迎政府、醫管局盡快聯絡他們，作出公開談判安排，明言「唔希望進入第二階段」，預料明日若進入第二階段罷工有5,000至6,000人。