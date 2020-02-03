【武漢肺炎】貨車司機曾到內地准免上庭　律師代轉告保釋條件

因「武漢肺炎」疫情持續，司法機構再度把法院的一般聆訊延期，但會處理緊急和必要的聆訊。觀塘法院今（3日）處理的案件中，有一名中港貨車司機被指於去年的反修例示威中駕車堵路，期間涉危駕和抗拒警員，而惹上官非。由於被告近期曾到內地，因公眾安全考慮而不用上庭，由律師代表。律師坦言，未必可親身把保釋文件親身交予被告，但承諾把保釋條件轉告對方。

涉去年8月在將軍澳堵路

被告陳偉傑，37歲，報稱貨車司機。他被控一項危險駕駛罪和1項抗拒警務人員罪，控罪指他於去年8月4日，在將軍澳寶琳北路和寶順路的交界迴旋處，危險駕駛一輛私家車。他又控於同日，在將軍澳寶豐路抗拒執行職責的警務人員，即警長53547、高級警員52849和警員15979。

被告涉不合作並撞到一名警長

據了解，於8月4日晚上，有多輛車在涉案迴旋處被指堵路，而被告駕駛的私家車亦涉多番停下。現場警員截停被告的私家車，被告疑不合作，並開車離開，撞到一名警員的手。警員最終截停被告的私家車，並帶他上行人路。警員制服被告期間，被告涉不斷掙扎。

剛從內地回港為安全理由未上庭

辯方庭上指，被告從內地回港，現身處觀塘法院外，為公眾安全而未有上庭，申請押後讓辯方索取文件。辯方並指，未必可親手把保釋文件交予被告，但承諾會把保釋條件轉告他。

准1萬元保釋但不得離港

在控方不反對讓被告保釋下，裁判官批准被告以1萬元保釋，期間不可離港，案件押後至3月16日再訊。

據悉，被告為中港貨車司機，近期亦曾到內地。而警方因其工作關係，提議被告不用到庭。

案件編號：KTCC134/2020