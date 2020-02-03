【武漢肺炎】中大醫學院院長陳家亮慨嘆自己亦無口罩　拒公器私用

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，本港「一罩難求」。中大醫學院院長陳家亮在「醫生周記」撰文，指自己家中原來亦沒有口罩存貨，即使公立醫院有物資可以取用，但亦拒絕將公物帶回家。不過，為了補充家中物資，他坦言曾「冒險」在不戴口罩的情況下出外到超市購物。

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 11 + 10 + 9

陳家亮指，上周六（1日）當天沒有臨床工作，本打算留在家中，但發覺一些日用品已所剩無幾，決定到附近超巿入貨，才發現家中一個口罩也沒有。他指，作為一個醫生下班後便是一個普通巿民，買不到口罩也無可奈何。雖然在醫院工作有足夠防護裝備，但不會把防護公物帶回家私用。

他又指，既沒有特殊途徑入貨，也沒空排隊搶購，所以全家人只能夠注重個人衛生，減少涉足人煙稠密的地方，經常洗手及盡量避免觸碰口鼻。他又說，基於自己並沒有任何症狀，最近在醫院也沒有接觸傳染病人，過去兩星期亦沒有往返大陸，決定在没有口罩的情況下到超市去補充日用品。

陳家亮。(中大醫學院facebook圖片)

陳家亮又指，在路途中一直提醒自己雙手要盡量避免觸摸公共設施，例如不要觸摸扶手電梯等。在超市排隊付款時，旁人不時向他這個「沒有戴口罩的人」報以奇異的目光。他強調不是鼓勵心存僥倖或對防疫掉以輕心，因為能夠有充足的保護裝備固然最理想，但現實情況往往未能盡如人意，只能在有限的條件下盡力做好，保護自己和身邊的人。