【武漢肺炎】菲律賓禁國民來港　團體接僱主求助：菲傭滯留機場

武漢肺炎疫情持續，菲律賓昨日（2日）宣布禁止菲律賓民眾前往中國，當中包括香港、澳門，令大量菲傭無法來港。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，協會由今日（3日）早上起，無間斷接到求助電話，期望政府盡快與菲律賓磋商好，放寬規定，讓菲傭回港工作。另外，亦有中介公司稱，現已有千名菲傭滯留機場。 《香港01》已向勞工處作出查詢。

隨著武漢肺炎疫情加劇，全球多國錄得多宗病例。菲律賓政府昨天(２日)宣布，宣布禁止外國人經內地、香港及澳門入境，即使是菲律賓人，回國後也要隔離14日。另外，菲律賓亦禁止民眾前往中國，同樣包括香港、澳門，令原本在港工作的菲傭亦受新政策影響。

菲律賓昨日宣布，禁止菲律賓民眾前往中國，包括香港。（菲律賓駐港領事館facebook ）

中介公司指近百菲傭受影響 僱主協會透露港府正磋商

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，協會由早上起無間斷接到求助電話，「起碼超過20個電話」，不少僱主均面對工人滯留菲律賓的情況。她透露，港府現正與菲律賓政府磋商，希望讓已購買機票，且有在港工作簽證的菲傭回港，惟未知菲律賓是否願意放寬規定。她認為，港府需令他人有信心，並採取實際措施以保障在港菲傭的安全「香港連口罩都買唔到，點放國民過嚟？」



得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭指，單單針對準備來港的新合約菲傭，其公司本月原有40多個菲傭已購買機票、70多個已批出簽證，準備來港；惟受新規定影響，服務需要延後，不少僱主都表示明白、體諒。另外，她透露原定每個月去到當地面試的工序亦無奈取消。

勞工處早前呼籲菲傭在其休息日留在家中，避免聚集，以保障個人健康。（資料圖片）

僱傭代理協會憂印尼採取同樣措施

香港僱傭代理協會主席兼海外僱傭中心公司董事總經理張結民指，現時有近千名菲傭滯留於當地機場，預料當中新合約菲傭新合約菲傭佔四成，其餘皆是打算回港工作的舊有菲傭。他又坦言，擔心印尼會採取同樣措施，現時不斷與領事館聯絡，了解最新情況。