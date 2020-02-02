【武漢肺炎】 中港25人抵菲律賓後被禁落機　料轉機到澳門再返港

新型冠狀病毒疫情持續擴散，多個國家陸續實施「封關」措施，菲律賓今日（2日）亦宣布，禁止外國人經內地、香港及澳門入境。有港人今早乘搭菲律賓亞洲航空航機到馬尼拉，航機降落後，一直未能下機，至今「被困」機艙逾兩小時。他表示，機上大約有25名內地人及港人，空中服務員為各人的護照拍照後，未有任何其他安排，未知當局之後如何處理。 大約4時45分，陳先生表示，菲律賓當局會將航班與一班往澳門的航班合併，之後再安排旅遊巴，將各人送回香港，不過暫時未有到達時間。

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 11 + 10 + 9

機艙人員逐一為乘客拍照 有提供食物

港人陳先生今日乘坐11時50分起飛的菲律賓亞洲航空Z2 1265航班往馬尼拉，大約下午1時45分降落。他表示，平均每個月往菲律賓工幹2至3次，今日出發前未知當地封關，登機前亦無任何特別措施，大致如常。

陳先生續指，客機降落後，機艙人員先讓所有持菲律賓護照的人士離開，至於其餘約25名的內地人及港人，則由職員為護照拍下照片後，繼續留在原座。他指，職員表示未有指示，至今已等候逾兩小時，不過對方有食物提供。

陳先生到埗後，已滯留在客機逾兩小時。（陳先生提供）

陳先生認為，菲律賓的措施實施過急，應預留時間讓旅客應變。他又稱，曾委託家人致電入境處的求助熱線，不過對方指暫未能提供援助。

▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼