【武漢肺炎】醫護罷工促封關　林鄭：極端手段威逼政府不會得逞

武漢肺炎疫情持續肆虐，醫護工會醫管局員工陣線今日（3日）發起首階段罷工行動，促政府在今日下午6時回應「五大訴求」，包括全面封關。特首林鄭月娥今日下午5時率領一眾官員見記者，公部擴大「局部封關」，只餘三個出入境口岸，她在記者會上否認「轉軚」，這個決定與醫護罷工「完全完全冇關」，更斥罷工醫護是「用極端手段威逼政府」，表示無法認同，不會得逞。

林鄭月娥表示，今次加強關口管控與醫護罷工並無關係。(羅君豪攝)

林鄭月娥形容醫護罷工的做法是「用極端手段威逼政府，對公眾利益有害，絕不會得逞」。她又批評，醫護罷工是有「政治意味的手段」，除了影響病人，又令到人手緊張的醫療系統百上加斤，揚言「無法認同」。林鄭提到，相信大家抗疫的目標是一致，壓縮跨境人流，「一直向呢個方向做緊」。



她指，完全明白醫護人員站在抗疫最前線很大壓力，又直言很敬佩、衷心感謝緊守崗位的人員。她稱，政府會盡所能，確保有足夠資源予醫護人員優先使用。在被記者追問防護裝備資源時，承認雖然港府已在全球搜購口罩，惟口罩供應的確有短缺情況，香港本地生產量亦未必足夠，強調政府會盡力去做。

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重申有既定人力資源守則處理



醫管局行政總裁高拔陞表示，不同意以罷工方式表達，認為大家的防疫目標是一致。對於會否處分罷工職員，他指醫管局有既定人力資源守則處理。他透露有放射診斷部的員工多人參與罷工，對於照X光、電腦掃描等的支援工作有困難，而臨時調配員工到隔離病房工作亦有風險，重申不希望員工以罷工手法表達意見。