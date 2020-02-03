【武漢肺炎】政府要求過去14天湖北返港者家居隔離　須戴電子手環

「武漢肺炎」肆虐，政府要求從湖北省返港的港人進入檢疫中心接受觀察，但由於檢疫中心有接近八成單位已被使用，政府提出透過利用電子手環，安排在過去14天曾到湖北省的港人作家居檢疫。 政府資訊科技總監林偉喬解釋，電子手環可以確保家居檢疫人士不能「離家出走」，如手環被破壞或帶離家中，都會發出警報予衞生署及警方跟進。

被問到現時有多少從湖北回港港人需要使用電子手環，陳漢儀指暫時約有30個家庭，但稱仍需去理解及收集資料。 （李澤彤攝）

衞生署署長陳漢儀醫生表示，在14天內曾到湖北省的港人受感染的風險屬中度，當局正準備禁止他們離開處所，安排家居檢疫，利用電子手環去監察，確保他們留在處所。衞生署首席醫生（緊急應變及項目管理）連慰慈醫生指出，受強制檢疫人士，必須在指定時間留在指定地點，否則會受檢控，最高刑罰是監禁6個月及罰5000港元，「政府會嚴厲執法。」

政府資訊科技總監林偉喬介紹「居安抗疫」手環，指裝置可以確保家居檢疫人士不能「離家出走」。他解釋，當局會提供一部必須連接電源的手機，而手環就與手機透過「BLE」(藍牙低功耗，Bluetooth Low Energy)技術相連，如果手環與手機相距二、三十米外，就會發出警報予衞生署及警方；而如果有人把手機從電源拔除，或剪斷手環，也會立時發出警報。他強調，電子手環沒有GPS定位，不會收集個人資料及侵犯私隱，佩戴者也可如常洗澡、用餐。

被問到如有人擅自離家，已屬違反法例，為什麼不可在裝置上加裝GPS定位，以確保能盡快尋人時，林偉喬強調，由於家居隔離者非涉嫌犯罪，需尊重他的私隱，而且相信該人士離家不會很遠，警方會即時去尋找他，當局也可致電該人士，「請他乖乖地回家」。

連慰慈醫生指出，受強制檢疫人士，必須在指定時間留在指定地點，否則會受檢控，最高刑罰是監禁6個月及罰5000港元。 （李澤彤攝）

被問到現時有多少從湖北回港港人需要使用電子手環，陳漢儀指暫時約有30個家庭，但稱仍需去理解及收集資料。而林偉喬就稱，本周有約500個手環可供使用，如有需要，兩周內可以再生產多1000個。對於病毒已蔓延全國，為何措施仍只針對湖北省的問題，陳漢儀稱湖北省回港者風險較高，而其他省市回港者，當局已呼籲他們戴口罩及留在家中。

林偉喬（右）強調，由於家居隔離者非涉嫌犯罪，需尊重他的私隱，而且相信該人士離家不會很遠，警方會即時去尋找他，當局也可致電該人士，「請他乖乖地回家」。（李澤彤攝）

家居檢疫者的家人如選擇留在同一處所，同樣不可離開

衞生署醫療團隊會透過家訪及電話與家居檢疫者緊密聯絡，監察他們健康情況。家居檢疫者需每天兩次量體溫，衞生署會安排24小時專線提供支援，如需要會安排送院。當局會為家居檢疫者提供生活用品、膳食、情緒支援、照顧長者及小童等服務。衞生署也會上載家居檢疫者的大廈名稱。連慰慈補充，家居檢疫者的家人如選擇繼續留在同一處所，同樣不可離開該處所，因該處所已受規例規管，「睇下佢有無自己資源搬去另一處暫住。」

徐德義醫生指，現有的3個檢疫中心有97個單位，至今天早上9時，有76個單位已被使用，共住了87人。 （李澤彤攝）

另外，食物及衞生局副局長徐德義醫生指，現有的3個檢疫中心有97個單位，至今天早上9時，有76個單位已被使用，共住了87人，當局正準備在現有的3個檢疫中心和西貢戶外康樂中心以組合屋形式增加單位，料可增建300個單位。對於「封關」的問題，他指減低及壓縮人流對疫情有助，是政府政策的大方向，而考慮所有實際操作時都需視乎可行性和效果。

徐德義1月初曾到武漢考察，被問到其健康情況，他表示自己健康良好。