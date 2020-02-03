【武漢肺炎】確診老翁乘坐港航HX605往日本　郵輪上曾焗桑拿

衛生防護中心今日（3日）下午召開記者會，透露第14宗個案、80歲老翁，他在上月17日往日本時，乘坐香港航空HX605航班，回程乘坐郵輪時曾浸在按摩池數分鐘，再焗桑拿超過半個鐘頭。作家兼商台節目主持人陶傑是該次郵輪乘客之一，他表示全程沒有焗桑拿，連日來健康沒有異常，仍暫時留家工作。 傳聞瑪嘉烈醫院有醫護人員為病人看病結束後有發燒症狀，懷疑感染新型冠狀病毒，醫院管理局總行政經理劉家獻指醫管局暫時未有收到資料，會繼續了解。

確診的80歲翁發病時，由香港前往東京，再坐郵輪返港。（資料圖片余睿菁攝）

香港上周六（1日）發現的第14宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，患者是80歲老翁，上月17日搭飛機前往日本，20日偕家人於日本橫濱登上郵輪，至25日抵香港啟德郵輪碼頭。他自19日起出現咳嗽，30日開始發燒，同日到明愛醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療。病人已轉送瑪嘉烈醫院接受進一步治療，目前情況穩定。

在今日的記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，該名確診病人於上月17日搭乘香港航空HK605航班，不過指當時個案未有病發，所以同機旅客無需隔離，但是仍在追蹤航班中，是否有其他相關個案，現正與其他當局聯絡。

同船的136名乘客，衛生防護中心已經找到當中的33名。張竹君指，老翁曾在船上焗桑拿，並逗留30分鐘左右，現時衛生防護中心正在詢問其他乘客當時是否有接觸。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指港航同班航機旅客無需隔離。（羅君豪攝）

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