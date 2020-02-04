【武漢肺炎】梁卓偉：武漢疫情料兩周後達高峰　感染率3至5%

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，各地確診人數不斷增加，香港大學醫學院院長梁卓偉早前曾推算疫情或於4月達至高峰。他今日（4日）表示，因已實施嚴苛措施，包括封城等，推算武漢疫情由今日起兩個星期會「見頂」，而其他地區會滯後，約三至四星期達高峰。 他又指，根據外國撤僑時從僑民檢測新型冠狀病毒的比例，相信感染率達3至5%，但有信心本港不會去到百萬人感染的地步。

▼武漢疫情嚴重▼

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擔心武漢取消嚴苛措施造成第二波傳播

梁卓偉今日於港台節目《千禧年代》中指，若疫情減少後，武漢就即取消嚴苛措施，如復工復課、火車重開等，擔心會造成第二波傳播，因此應有秩序地慢慢恢復。他又指，外國撤僑時從僑民感染率有1.4%，而相信僑民衞生情況及條件較本地人好，故一般傳播率約為3%至5%，推算感染新型冠狀病毒人數一定過10萬。

感染太多驗不及 死亡個案冰山一角

而死亡率方面，梁卓偉指現時因武漢個案「多到驗唔晒」，故現時死亡個案僅冰山一角，數量一定比已知數多，相信未來數日會有外國專家推斷死亡率。

梁卓偉指，有信心本港不會去到百萬人感染的地步。（資料圖片／龔嘉盛攝）

梁又認為，隔離檢疫的人士及照顧疑似病例的醫護人員，應加強實驗室檢測。隔離檢疫人士除探熱及問病徵外，應隔日進行快速測試，而醫護人員亦同樣應隔日進行快速測試，保護醫護之餘亦更清楚擴散媒介，或者有否隱形病人。