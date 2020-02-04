【武漢肺炎】威院急症室人流稀疏　覆診市民：醫護都係為香港好

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，醫管局員工陣線今日(4日)發起一連四日的第二階段罷工行動，要求政府「全面封關」，料有9,000人參與，包括急症室員工。 今早威爾斯親王醫院急症室約有10人正等候求診，而主樓藥房則約有20人正等候。有到院抽血的市民指，登記及抽血程序順暢，未有受太大影響，又指認同醫護以罷工爭取「全面封關」。有前來覆診的市民又指，認為醫護人員爭取全面封關「都係為香港好」。

↓↓醫管局員工陣線罷工行動升級↓↓

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醫管局員工陣線昨日(4日)與醫管局談判破裂，今日啟動第二階段罷工行動。上午10時許，威爾斯親王醫院急症室人流不多，有約10人正等候求診。而急診及入院登記處的五個櫃位中，只有兩個開放登記。而在進入急症室前，亦有醫護人員量度體溫。而醫院主樓藥房亦正常運作，目測有約20人正等候取藥。

到威爾斯親王醫院抽血的李先生表示，登記及抽血程序只需約15分鐘，過程和平時相若，「好順暢」。李先生認為醫護人員訴求「好合理」，亦直言醫護罷工以要求政府全面封關，「係保護香港普羅大眾」，更坦言「內心好感激醫護咁樣奉獻」。

威爾斯親王醫院主樓藥房亦正常運作，目測有約20人正等候取藥。（侯彩琳攝）

行政長官林鄭月娥昨日宣布關閉多4個口岸，而旅客仍可經機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋及啟德郵輪碼頭出入境。李先生批評政府決定是「錯」，擔心旅客集中從深圳灣口岸入境，無法堵塞防疫漏洞。

到威爾斯親王醫院複診的沙先生表示，排隊登記的人流較平時少，約一分鐘已經完成登記。他對醫護罷工表示支持，認為醫護人員爭取全面封關「都係為香港好」，他表示不擔心複診會受罷工行動影響，坦言「最多咪睇私家(醫生)」。