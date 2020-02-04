【武漢肺炎】澳門單日增兩宗確診至共十宗　一人曾到廣州

澳門的新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（4日）公布，單日內新增2宗確診病例，兩名患者均是澳門居民。直至目前，澳門確診病例已增至10宗。 當局指，經初步調查，第9宗確診個案即29歲女患者，曾到第8宗確診者家中作客並逗留約4小時。第10宗確診個案即57歲男患者，於1月25日曾到廣州並於當日往返。二人情況一般，衛生局疾病防控團隊正展開追蹤調查他們的流行病學史和密切接觸者。

第九宗確診女患者 曾到第八宗患者家中作客

澳門第9宗確診個案，為29歲女患者，否認近期有離澳，但曾到澳門第8宗確診個案家中作客並逗留約4小時，於1月25日起曾有流涕、咳嗽和發燒等症狀，其後症狀消失。直至昨日由衛生局追蹤接觸者時發現此個案並建議到醫院檢查，經檢測對新型冠狀病毒呈陽性，已被安排至隔離病房治療。

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第十宗確診患者 曾到廣州

第10宗確診個案，為57歲男患者，於1月25日曾到廣州並於當日往返，於1月26日起出現流涕、咳嗽和發燒等症狀，昨日（3日）到鏡湖醫院就診，今日（4日）凌晨轉送到仁伯爵綜合醫院，經檢測對新型冠狀病毒呈陽性，已被安排至隔離病房治療。

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