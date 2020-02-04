【武漢肺炎】太太伊院分娩在即丈夫憂影響開刀手術：體諒醫護壓力

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（4日）出現首宗死亡個案。醫管局員工陣線指政府未有回應全面封關的訴求，罷工行動升級，料影響緊急服務。 在伊利沙伯醫院，有定期前往覆診的病人稱服務未受影響，又指醫護繼續罷工亦會支持，認為是「政府逼出嚟」，「為咗保障香港市民先會行到呢一步。」 有孕婦即將於伊院開刀分娩，丈夫坦言擔心受影響，但會體諒醫護人員的壓力。有肺癌病人的兒子則擔心影響化療進程，認為政府未有全面封關是有難處，「你唔鐘意政府咪走…到底係想攬炒定為香港好。」但他亦批評政府施政有過失，認為他們後知後覺。

↓↓伊利沙伯醫院情況↓↓

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醫管局員工陣線今日繼續第二日罷工行動，有指伊利沙伯醫院急症室有29名護士及11名抽血員料會罷工，佔該部門人手約三分之一。於早上約10時多，急症室內約有20人輪候，顯示的輪候時間約為1小時。 黃女士陪同跌倒受傷的母親前往求診，她稱僅輪候約半小時便獲安排見醫生，較平日快，又稱急症室內有病人掛上寫有黃埔花園的牌作辨識。對於罷工，她認為有封關必要，「點解會唔撐（醫護）？」

市民：政府迫出嚟

陳先生同樣與患有糖尿病的母親前往覆診，稱服務未有受罷工影響，能如期安排到診。他稱自己及母親均須每隔兩個月往醫院覆診，但稱就算被罷工影響亦不會介意，並會繼續支持醫護罷工，「（醫護人員）為咗保障香港市民先會行到呢一步。」他又認為行動為「政府迫出嚟」，稱前線醫護裝備、支援不足，加上政府遲遲不封關堵塞源頭，批評政府工作如「擠牙膏」，「衰過沙士嗰時。」

↓↓醫管局員工陣線罷工行動升級↓↓

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鄭先生的太太預產期於兩周後，由於須開刀分娩，坦言擔心受罷工影響。不過他對罷工表示體諒，明白前線人員深受壓力。他又批評政府後知後覺，認為可以早一點封關，並與市民有較好的溝通。於骨科病房留醫十日的陳先生稱，今日病房內未有異常，認為醫護人員數量未減少。

批罷工醫護「擺市民上枱」

李先生的父親患有肺癌第三期，現時每三周須進行一次化療。他談及罷工時語氣激動，擔心影響父親的化療進程。他認為醫護人員有權表達訴求，但非「擺市民上枱」，認為政府未有全面封關有難處，「你唔鐘意政府咪走...到底係想攬炒定為香港好。」不過他同樣認同政府施政有過失，認為他們後知後覺。