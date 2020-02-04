【武漢肺炎】居深圳港人憂全面封關：唔通幾個月唔同屋企人見面？

新型冠狀病毒疫情持續，行政長官林鄭月娥昨日(2月3日)宣布新防疫措施，進一步擴大局部封關。今日(2月4日)凌晨零時零分起，關閉羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸和港澳碼頭。現時所有人僅可從深圳灣大橋、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及機場往返香港及中國內地。 記者今早由元朗搭乘巴士前往深圳灣口岸，有長期居住在深圳的港人指，今日雖然不離港，但特地前來探路了解車程時間，他認為「封關太倉促」。深圳灣未見大批人流，更少見內地遊客，大多是拖行李的港人，跨境工作的港人郭小姐表示平時從落馬洲入香港返工，得知只剩深圳灣關口後連夜執出三箱行李返港：「變相封香港人關，但都無辦法。」

▼深圳灣口岸情況▼

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今早9時許，元朗往返深圳灣的巴士站未見大批人排隊。在深圳居住、在港工作的港人葉先生今日特地前來探路，研究前往深圳灣口岸的車程。他表示，和家人居住在深圳福田口岸附近，現在要兜一大圈才可以往返。

港人：封關太倉促

他批評今次關閉口岸的措施執行得太倉促，昨日他已經收工回到深圳後，才得悉政府公布措施，他本身需要長期服用心臟病的藥，擔心之後家中儲備不夠，連夜經港鐵買藥再回去深圳的家。他說明白市民對封關的要求，但不知道最後若連深圳灣都關閉，自己應該怎麼辦，「唔通我真的幾個月唔同屋企人見面？」

前往深圳灣的巴士B12早上無太多乘客，座位較為疏落。到達深圳灣後，口岸亦未見大量人流。負責疏導乘客、協助乘客擺放行李的中港通巴士工作人員表示，自示威活動開始後，已經鮮少見大量內地客來港，巴士班次因此大減，一直到幾日前才有大批乘客出現，「九成係農曆新年後返來的港人，有時51座的巴士，上到30人時，行李艙已經爆滿。」

有居住在深圳、在港工作的港人郭小姐今日拖3個行李箱過來達成跨境巴士。她表示昨日收到關閉關口的消息，連夜執行李今晚搬來香港住，她說自己現時不用在辦公室工作，但之後若真的關閉剩餘關口，「都無得唔返工。」

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郭小姐說，理解市民想全面封關的訴求，但以往從落馬洲關口入港的她現時要兜一大圈才能到深圳灣入境，「變相封了香港人關，但都無辦法。」

今晚深圳灣跨境巴士未見爆滿狀況，但關口的巴士卻多架爆滿。