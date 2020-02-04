【武漢肺炎】瑪麗骨科醫生不參與罷工　惟支持同儕決定

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫管局員工陣線今日（4日）發起一連四日的第二階段罷工行動，要求政府「全面封關」，料有9,000人參與，包括急症室員工，影響緊急服務。 一名骨科醫生表示，今日未有參與罷工，指自己部門並非前線不會對政府構成壓力之外，反而影響到病人服務，但就指支持同儕的罷工決定。而瑪麗醫院急症室候診人數不多，有覆診的市民指支持罷工行動，又稱倘成功爭取「全面封關」全港市民都會得益。

今早約11時，瑪麗醫院急症室人流不多，約有20人等候求診。（高仲明攝）

一名不願透露身份旳瑪麗骨科醫生表示，支持同事發起罷工，但自己不會參與，因為他所在的部門並非「前線」，「罷工都唔會對政府構成壓力，反而影響到病人服務。」他又指，護士罷工比醫生罷工更具影響力，因醫生不能在缺少護士的情況做手術。

他又表示，港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍昨日支持罷工的言論，對罷工同事有「鼓勵性作用」，但他指暫時未發現所在部門，有同事罷工。

覆診病人：不介意影響自己

到瑪麗醫院覆診的呂小姐表示，急症室的人數明顯減少，甚至醫護人員比病人多，覆診的時間亦比平日快了一點。她的母親曾擔心罷工影響醫療服務，覆診前致電瑪麗醫院卻無人接聽。她又表示支持醫護人員的罷工行動，不介意影響到自己覆診，認為若成功全面封關，最後得益是市民大眾。