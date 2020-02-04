【武漢肺炎】被問收緊關口　林鄭：未來一、兩日或再有事項公布　

本港武漢肺炎確診個案總數持續上升，行政長官林鄭月娥今（4日）出席行政會議前表示，不認同外界有指政府「擠牙膏」的指控，強調政府日以繼夜監察和回應疫情。她又指，大家不要驚訝，未來一、兩日會再有新措施公布。

林鄭月娥今（4日）出席行政會議前表示，不認同外界有指政府「擠牙膏」的指控，強調政府日以繼夜監察和回應疫情。（鄭子峰攝）

有記者提及，背靠深圳灣的南山區現時已有50宗的確診個案，問及林鄭選擇關閉不同口岸時有否考慮這個情況，另外政府會否設底線，當疫情爆發到甚麼程度才決定全面封關？同時亦問到林鄭會否考慮民建聯的建議，即除非能提供健康證明，否則禁止所有人循內地口岸入境，而本港人士從內地回港，則需要14天的家居隔離。

林鄭回應時指，不關閉接壤深圳疫情最嚴重的南山區深圳灣口岸，因考慮到羅湖及落馬洲口岸有火車直達，可能會更容易吸引人到港。

林鄭又指，外界有指政府「擠牙膏」，但她否認政府未有適切回應公眾關注，以及將政治凌駕公眾健康，強調政府日以繼夜地監察和處理疫情，「大家唔好驚訝，未來一、兩日或再有新措施公布」。林鄭稱，對於仍有大量香港居民出入境，或要採取更強硬的措施，重申並無排斥剛才提及的意見。