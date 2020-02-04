【武漢肺炎】罷工醫護醫管局遞請願信　歷沙士護士：發展軌跡好似

武漢肺炎疫情持續肆虐，醫護工會醫管局員工陣線昨日（3日）發起罷工行動，今日（4日）踏入第二階段罷工，有數千人參與早上發起的請願行動，工會主席料今日罷工人數達9,000人，他們繼續要求政府要「全面封關」。 有親歷沙士疫情的護士認為，今次疫情發展軌跡與當年相近，希望政府吸取教訓，全面封關杜絕病毒源頭。亦有罷工醫生批評政府「封少少又封唔晒」，強調全面封關不等於歧視內地人。

↓↓醫管局員工陣線罷工行動升級↓↓

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醫管局員工陣線昨日與醫管局談判破裂，今日正式踏入為期4日的第二階段罷工。工會今早10時率先於醫院管理局大樓舉行「一人一信」請願行動，截至上午11時45分，已有逾3,500名醫護人員參加。行動原定於中午12時完結，惟人龍未見有減退情況，工會宣布延長行動時間。

羅：社區爆發會考慮停罷工行動

醫管局員工陣線主席余慧明指，今日有約9000名醫護人員罷工，又指現時情況不是醫管局可以解決，再次要求抗疫督導委員會主持人林鄭月娥會面，解決問題。被問及現已出現第一宗死亡個案，工會會否暫緩罷工，副主席羅卓堯重申要視乎社區有沒有爆發情況。他批評，政府若不封關杜絕病毒源頭，是漠視訴求。

醫管局員工陣線今日發起請願行動，數以千計醫護參與。（歐嘉樂攝）

護士親歷沙士疫情 睹同袍入ICU 冀政府吸取教訓

在威爾斯醫院任職護士20年的鄧先生指，見證過沙士，2003年曾在隔離病房工作半年，「當我同事喺ICU訓緊時，我好擔心佢好危險，但我仍然會返工，因為我知道有保護市民嘅責任」。他認為今次武漢肺炎疫情，與沙士當年發展軌跡相似，苦笑道：「只不過今次我哋冇搶板藍根、煲醋，依家係搶緊口罩、搓手液」。

談及今日出現第一宗死亡個案，他神情相當沉重，「我唔想重複當年淘大嘅步伐」。他認為政府眼光不應「見樹不見林」，希望政府吸取沙士教訓，全面封關，堵截病毒來港的機會。

醫管局員工陣線主席余慧明指，今日有約9000名醫護人員罷工。（歐嘉樂攝）

罷工醫生不認同封關等於歧視內地人

聯合醫院麻醉科溫醫生入職4年，自己選擇於非緊急工作時罷工。他指，只有封關才可保障市民安全，直言對醫管局昨日的回應感失望，「封少少又封唔晒」，「我哋完全唔係想歧視內地人，但所有嘅病源都由中國嚟，起碼要封住個關，保住香港。」他承認罷工對病人有一定影響，會致最深切歉意，惟期望政府盡快回應訴求，醫護可重返崗位工作。

病人沒口罩不敢覆診 醫護批服務於罷工前已受影響

將軍澳醫院內窺鏡科吳姑娘已入職8年，坦言今日罷工只是為了市民，「食得咸魚抵得渴，入得呢行我預咗」，但她強調疫情是可預防，不應任由其「殺到埋身」，出現社區爆發。她無奈道，不少老人家因買不到口罩，因沒有口罩不敢覆診，「究竟係因為我哋罷工導致佢哋冇覆診，定係香港政府唔做措施，令市民無法享有應有醫療服務？」

在香港兒童醫院工作的賴姑娘表示，自己母親亦是需定期複診的長期病患，近日擔心疫情關係，已盡量避免到公立醫院。她批評，醫管局只是將責任「拋給」罷工醫護，服務根本一早已受影響。