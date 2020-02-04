【武漢肺炎】港現死亡個案　專家：不代表死亡風險增　未見人傳人

「武漢肺炎」襲港，本港在1月22日出現首宗確診個案，迄今14天，已有最少15宗確診，而今天早上其中一名39歲男子離世，成為本港首宗感染新型冠狀病毒而死亡的個案。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，出現死亡個案不代表死亡風險增加，而內地的疫情死亡率約為2至3%，較沙士（SARS）的9.6%為低。他也認為，目前香港的個案較多為家庭群組感染，暫時未見在社區人傳人，呼籲市民毋須過份擔心。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則指，由於現時醫學界未能完全掌握新型病毒的病理及治療方法，難免會不幸地出現死亡個案。他並指出，壓縮人流十分必要，若有大量病人，香港的醫療系統將不勝負荷。

許樹昌認為，出現死亡個案不代表死亡風險增加。 （資料圖片／羅君豪攝）

未見明顯社區爆發

許樹昌接受香港電台訪問時指，若患者是長期病患，通常病情會較嚴重。而根據衞生防護中心早前指出，該名39歲男子有長期病患。許樹昌相信，現時在香港的個案仍主要是緊密接觸者受感染，暫時未見有明顯的社區爆發。

他接受有線新聞訪問時則指，新型肺炎的惡化速度較沙士快，沙士時病人由發病至使用呼吸儀器需要11天，而今次就只需7至8天。

梁子超則指，由於現時醫學界未能完全掌握新型病毒的病理及治療方法，難免會不幸地出現死亡個案。 (資料圖片)

憂內地低估死亡率

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超相信，病毒未必直接破壞細胞，而是當病毒不斷繁殖時，免疫系統會攻擊細胞，致令器官受損嚴重，而目前未有人研究到較有效的藥物，去控制病毒繁殖或減低免疫反應。他也坦言，醫學界仍在摸索新型病毒的病理及治療方法，希望未來可以有突破。他指，新型肺炎在內地的死亡率約為2%，嚴重率就約20%，惟他擔心死亡率被低估。

倘醫療系統崩潰 死亡率必升

他強調，壓縮人流十分必要，才可阻止香港變成高發病地區，「如果有大量個案，係處理唔到，如果醫療系統崩潰，死亡率肯定飆升。」他指出，如果全國太多地方有嚴重爆發，各地自顧不暇，就無地區可以支援重災區。被問到政府現時政策是否充足時，他指港人如非必要就不應跨境，若已跨了境，就應留在該地，不要再次跨境，而內地市民也最好不要跨境到港。