【武漢肺炎】香港礦山挑戰賽延期　賽會本周內通知參加者細節

因武漢肺炎疫情持續，香港礦山挑戰賽2020延期舉行。

賽會今日在Facebook宣布，原定在3月1日舉行的「香港礦山挑戰賽2020」將延期。賽會解釋：「因應新型冠狀病毒的疫情發展，政府亦將學校停課延至1/3/2020。經審慎考慮後，為保障各跑手/義工/工作人員的健康，避免因聚集而增加疾病傳播的風險，更不想因使用賽事（起點/終點）的小學場地，為社區帶來壓力。」

香港礦山挑戰賽2020 賽事延期。（賽會Facebook）

賽會暫未透露新的比賽日期，他們表示：「延期的細節及安排，我們將會在本星期內，透過WhatsApp個別通知個人賽的參賽者及團隊賽的隊長。」

香港礦山挑戰賽原定在3月1日上午8時30分至下午3時30分舉行，分為18公里挑戰賽、12公里公開賽及8公里體驗賽。3個組別的起點及終點都是馬鞍山信義學校，賽道主要經過馬鞍山郊野公園範圍。

香港礦山挑戰賽賽道途經昂平。（由賽會提供）

賽會在Facebook表示，希望香港人可以克服當下的挑戰，「正如今年賽事的主題，『Be Mine！Moving Up！堅我如初』，我們深盼望每一位跑手，每一位香港人，在這段艱難的日子，仍然像鐵礦石咁硬淨，抱持香港人打不死的初心，互相支持，共同去克服當下的挑戰。雖然賽事延期是大會一個艱難決定，但大會更著重跑手及所有工作人員的健康，希望大家身體健康，生活平安，疫情盡快過去 !」