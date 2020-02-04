【武漢肺炎】29宗醫護懷疑個案有27宗陰性　接觸患者7醫護須監察

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，截至今日（4日）本港共有17宗確診個案。當中有2宗個案均曾於急症室及普通病房停留。 醫院管理局總行政經理劉家獻（質素及標準）稱，現時共有29宗醫護人員的懷疑個案，當中27宗測試結果為陰性。至於曾接觸第16宗個案患者的伊利沙伯醫院醫護人員，已為7名醫護人員作檢疫監察，當中有5名已進行病毒測試，2名結果為陰性。

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醫管局總行政經理劉家獻今日(4日)於記者會上稱，現時有29名醫護人員的懷疑個案，他們已進行新型冠狀病毒的測試，當中有27宗結果為陰性，其餘2宗則仍待結果。

至於第16宗確診患者於2月1日因發燒於伊利沙伯醫院入院，於翌日由內科病房轉到隔離病房，劉家獻稱相信患者曾於普通病房停留一日。當中於伊利沙伯醫院，有7名醫護人員曾接觸患者，但無出現病徵，院方為他們作檢疫監測。其中5名醫護人員已接受病毒測試，2位的報告結果呈陰性，其餘3位仍有待報告結果。劉稱醫管局一向為醫護人員的防護裝備提供指示，包括於高危情況須穿著全套保護衣物。

至於最新一宗即第17宗確診個案、曾分別到聯合醫院及將軍澳醫院急症室求診的患者，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，署方仍在追蹤當時醫護人員的防護裝備是否足夠，及有幾多名病人同時求診。

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