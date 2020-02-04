【武漢肺炎】64歲病人居何文田半山壹號　於恆豐中心經營時裝店

本港今日（4日）新增兩宗新型肺炎確診個案，累計共17宗，衞生署表示，第16宗個案64歲女病人住在何文田半山壹號，她是佐敦恆豐中心一間服裝店「Fresh Up」的店主，發病後仍然有上班4日。 病人1月23日起咳嗽，曾前往嘉賓大廈一間私家診所求醫，至1月30日發燒，亦有向另一名醫生求診，至兩日後才入院。 衞生署指病人無外遊紀錄，屬本地感染，署方承認難以追蹤該店客人，病人情況危殆，亦未能問到更多資料，呼籲有到過該店的客人主動聯絡衞生署。

↓↓第16宗武漢肺炎病人居何文田半山壹號↓↓

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日新增的兩宗確診個案當中，第16宗個案是一名64歲女病人，她住在何文田常盛街半山壹號，亦是佐敦恆豐中心、店舖號碼LG8「Fresh Up」的店主。

病人1月23日起咳嗽，曾前往佐敦嘉賓大廈一間私家診所求醫；至1月30日發燒，亦有向另一名醫生求診，但署方無透露該診所位置。病人至2月1日入住伊利沙伯醫院普通病房，2月2日轉入隔離病房，昨日（3日）情況轉差轉送瑪嘉烈醫院。

由於病人發病前14日無外遊紀錄，衞生署界定今次個案屬本地感染，顯示社區或有隱形的病毒傳播鏈。據調查顯示，病人的兒子曾到過台灣及日本旅遊，無去過內地。

病人是佐敦恆豐中心、店舖號碼LG8「Fresh Up」店主

張竹君指，病人有病徵後仍然曾到恆豐中心上班4日，分別是1月23、24、28及29日，其中以1月23及24日的開店時間較長。

張竹君指，服裝店相信不會有客人名單，承認難以追蹤曾與病人接觸的客人，亦由於目前病人已插喉，未能問到更多資料，呼籲1月23日起、有到過該店的客人主動聯絡衞生署。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（盧翊銘攝）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，第16宗個案病人於2月1日因呼吸困難而入院，照肺片時發現其肺部有感染，至2月2日轉入內科病房後有發燒，呼吸問題亦愈來愈差，因此有供較多氧氣給病人，並安排她轉入隔離病房並需要插喉，換言之曾在普通病房逗留。因對新型冠狀病毒呈陽性反應，院方安排她轉往瑪嘉烈醫院留醫，她目前情況危殆。

第17宗確診男病人曾到德福花園卓健醫務中心求診。 (王譯揚攝)

至於第17宗確診個案，張竹君指病人同樣無外遊紀錄，屬本地感染，病人是一名60歲已退休男士，住在藍田康田苑裕康閣，他於1月22日起發燒及疲倦，1月30日有氣喘，病人分別於1月23日、25日、28日及31日曾向4個醫生求診，其中一間求診診所是位於九龍灣德福花園的卓健醫療診所，但署方未能確認他求診的醫生。

張竹君續指，他於1月31日先後到過聯合醫院及將軍澳醫院求診，在聯合醫院急症室因等候時間太長而離院。