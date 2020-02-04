【武漢肺炎】罷工至病人押後電療化療　醫管局：懇請醫護返嚟幫手

要求全面封關的醫護工會醫管局員工陣線，由於昨日（3日）與醫管局公開談判破裂，公布今日（4日）展開第二階段罷工，牽涉到醫院緊急服務。醫管局聯網服務總聯楊諦岡醫生話表示，截止下午4時半，有4,400名醫護人員缺勤，對醫院造成嚴重影響，當中對急症室、新生嬰兒深切治療部較為顯著，非緊急服務亦已近乎關閉。他又明言，若罷工情況持續，或須再刪減現有服務，昐罷工醫護「回心轉意」。

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「相信同事心情全香港都聽到」

醫管局聯網服務總聯楊諦岡醫生表示，截至下午4時半，有4,400位醫護人員缺勤，當中護士有2,500名，其次是專職醫療人員，佔約1,000名，醫生佔約360人；九龍中、九龍西及新界東聯網罷工人數較多，現時非緊急服務近乎完全關閉。他重申每位同事「都非常緊要，喺今時今日一個都不能少，期望罷工同事，停一停諗一諗」，回來照顧病人。

針對工會提出的訴求，他稱：「相信同事心情全香港都聽到，大家防疫看法一致，很願意保持溝通，希望可團結面對。」他又強調，醫管局自1月起已增加防護裝備訂購量，相信夠6個月份量。

工會曾估算並有9,000名醫護參與罷工行動，楊諦岡亦明言「不敢想像」以上人數罷工所帶來的影響，若部分專科缺勤情況集中，整體服務或停頓，「不排除需迫不得已刪減部分緊急服務，如急症室服務。」他指，今日罷工人數已佔總員工5%。

至於有罷工醫護收到來自醫管局的電郵，惹秋後算賬之嫌。他解釋指，該電郵屬人事部既定程序，主要用作提醒參與工業行動的注意事項。

未能維持癌症手術

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，罷工醫護遍布不同部門，當中急症部門有100多名醫護缺勤，令部分急症室病室關閉。他指，有新生嬰兒深切治療部亦有過半護士罷工，「要調配人手去處理，新生嬰兒係好靠你哋去處理。」

他又指，對手術室運作亦造成很大影響，有醫院只能維持緊急手術，「我哋癌症手術希望可以維持，但今日都受到影響，有啲需要延期，或者喺緊急服務中攝位」，對病人有一定影響。他又指，針對腫瘤科而言，由於超過一半放射治療師缺勤、三成護士缺勤，令做電療、化療的服務需延期，「懇請醫護返嚟幫手！」

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