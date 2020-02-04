【武漢肺炎】貿易公司明售6000盒口罩　今午起近百人通宵排隊

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，市面上連日來出現市民大排長龍搶購口罩情況。有護膚品代理商於Facebook中表示，明日（5日）及周四（6日）於九龍灣發售共11,000盒由杜拜空運回港口罩。消息一出，今日（4日）下午發售地點外已有近百人排隊。 近80歲的袁伯伯下午4時許已到達排隊，他指現有口罩僅足夠與妻子使用約數日，即使要排通宵亦「無辦法，疫情殺到埋身」。

有護膚品代理商預告明日及後日有口罩出售。消息一出，今日（4日）下午發售地點外已有近百人排隊。（黃金棋攝）

福進國際控股有限公司昨日（3日）於Facebook中表示，周三及周四出售550,000片醫用口罩，一盒50片，售價為80港元，每人限買兩盒，亦需出示香港身分證。該貼文又指，會於上午11時開始派籌，中午12時發售，明日會發售6,000盒，而周四則售5,000盒。

排頭位的市民指下午4時已到達排隊，而排約首20名的袁伯伯指，家中口罩僅足夠使用約數日，妻子早前曾四處排隊購買口罩亦無法購到。他本身無想過要排通宵，但見如此多人亦「排埋一份」。他亦得到排隊其他市民讓出椅子等一邊排隊一邊休息。袁伯伯希望政府可統一分發口罩予市民，讓大家不用排得太辛苦。