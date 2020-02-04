【武漢肺炎】房署停屋邨活動　區議員被迫到橋底搞流動辦事處？

武漢肺炎肆虐，政府早前宣布，政府部門自1月29日起實施特別上班安排，當中房署宣布停止一切屋邨活動，包括街站、大型活動等。不少未有固定辦事處、只有流動辦事處的區議員特別受影響。觀塘寶達區議員馮家龍指，其現時要去寶達邨天橋底辦街站，慨嘆「街坊見我唔到，以為我唔做嘢。」

房署停公屋活動 區議員到橋底辦街站

馮家龍指，房署為免大型活動引起群眾聚集，增加病毒交叉感染的可能性，因而釋出指引，要求暫停公共屋邨內一切大型活動、街站、宣傳工作等活動。馮家龍原本向房署申請2月於寶達邨內擺街站，現在均被取消，故他現時需把街站移至寶達邨範圍外的寶達天橋底進行。

他表示，未能在屋邨內擺街站為其地區工作帶來一定困難，「如果唔擺街站，街坊搵我唔到，會以為我唔做嘢，所以改去橋底擺街站。」他又指，明白房署及政府憂慮，「冇辦法，因應現在的疫情，管理公司及房署都有他們的考慮。他們又不是趕盡殺絕，我還有空間可以擺街站。」

街站時間縮短 未有固定辦公室開放時間

但由於現時武漢肺炎疫情蔓延，他表示擺街站的時間縮短了，由以前每天二至六小時，縮短至每天二至三小時，「畢竟停留在人流密集的地方越久，便會越危險。」

問到其固定辦公室何時開放，馮家龍表示上任區議員已經交吉，房署本來預計重新裝修及檢查後，可於三月頭交鎖匙予他，「但因應現在疫情，房署只能維持有限度服務，相信交到鎖匙的時間會再延遲，但我明，亦都體諒佢哋。」

馮家龍指，他把擺街站的時間縮短了，由以前每天二至六小時縮短至每天二至三小時，「畢竟停留在人流密集的地方越久，就會越危險。」 （受訪者提供圖片）

區議員未能入邨搞活動 地區工作受阻

除了馮家龍外，曉麗區議員張敏峯及秀茂坪北區議員鄧威文亦同樣因未有固定議員辦事處，在房署的新指引下未能入邨進行社區工作。鄧威文指，該政策對區議員的社區工作帶來不便，「我們需要入邨向街坊傳達一啲社區資訊，現在唔畀入邨，係阻礙咗（這些工作的進行）。」而沙田乙明邨的屋邨辦事處亦縮短辦工時間，只於上午十時至下午十二時三十分及下午一時三十分至三時正開放。

鄧威文表示，「我們需要入邨向街坊傳達一啲社區資訊，現在唔畀入邨，係阻礙咗（這些工作的進行）」。 （受訪者提供圖片）

促政府處理口罩供應緊張問題

馮家龍又指現時擺街站，街坊主要都是詢問會否派口罩，他直言街坊「太睇得起區議員」，「其實買口罩又好、派口罩都好，都唔應該由區議會負責。現在是講緊口罩供求問題，係應該由政府去介入，政府可以參考內地、台灣或者澳門，以限購或身份證登記等方式，向市民提供口罩。」

張敏峯認同馮家龍的講法，他認為現時社會上出現混亂及恐慌，應由政府去解決，因為區議員能力其實相當有限，其角色是市民及政府之間的橋樑，而非解鈴及繫鈴人。「好多街坊都問我會唔會派口罩，我會話：『好抱歉，我自己都唔係好夠口罩。』如果我搵到口罩，固然會派，但派唔到係咪代表做唔到嘢？區議員的角色，是市民與政府之間的橋樑，我們負責倡導社區政策及議題，並把街坊遇到的問題反映給相關政府部門聽，交給政府部門處理。」