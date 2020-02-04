【武漢肺炎】藥房日本製口罩標價$980盒　店員推銷：你仲猶豫？

新型冠狀病毒武漢肺炎疫情持續擴大，全城也持續撲口罩。今日尖沙咀至旺角一帶藥房，不少出售包裝盒上寫上印尼製造的口罩，一盒50個索價平均300元至380元，部份包裝盒待在貨架上已經有破損，稍稍一碰，部份口罩外露；此外，不少藥房出售未有任何標籤的洗手液，售價68元起，仍有市民查看及購買。 有藥房以980元一盒出售日本製口罩，店員見記者有所猶豫，即説，「仲猶豫？諗兩諗乜都俾人買晒㗎！」

↓↓油尖旺區藥房防護用品情況↓↓

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連鎖藥房店員：每日被問千次有冇口罩

武漢肺炎肆虐全球多個地方，今日本港出現首宗患者的死亡個案，人心惶惶，不少市民走均全港多個藥房購買口罩及衛生用品。《香港01》記者今日（4日）到尖沙咀至旺角一帶藥房，連鎖藥房的口罩及衛生用品，大多已經被一掃而空，有店員向記者搖頭苦笑，「我都知大家好緊張，我每一日都俾人問成千次有冇口罩.....」店員向記者表示，不少市民早於清晨6、7時已到門外等候，各人也顯得擔心。

消毒用品供不應求，有藥房的酒精搓手液索價78元。(梁煥敏攝)

「印尼製造」口罩最貴380元

另一方面，不少藥房均有出售盒上寫上「印尼製造」或印尼文的口罩，售價每盒280元至380元，部份包裝印有花紋圖案，有商家將部份口罩拆開給消費者查看，質地較以往的口罩薄身。

尖沙咀一間藥房售賣的印尼口罩有多種包裝，售價為380元，記者輕輕拿起口罩盒查看製造日期時，已發現盒子已經有破損，口罩膠袋外露。另一間位於油麻地的藥房同樣出售印尼口罩，引來不少長者圍觀，但介紹雖寫明「印尼製造」，卻於包裝的另一邊寫上一個日本地址，記者查看後發現地址為東京都的一個為外國人而設的人力資源公司。

有長者向記者查問時慨嘆說：「口罩就真係唔平，我哋又唔識睇好唔好，都唔知買定唔買。」及後無奈地拿了一盒到櫃檯付款。此外，有一所位於油麻地的藥房出售日本「超快適」感冒、花粉用的口罩，店員表示口罩一盒50個，售價980元，獨立一個則19元。記者聽後顯得猶豫，店員即說：「仲要猶豫？諗多兩諗俾人買埋㗎啦！」及後見一名少女購買兩小包，20個共380元。

500毫升酒精索價158元

除了印尼製口罩外，旺角一帶藥房均出售店主稱來自泰國的口罩，全部以透明膠袋包裝，售價大多為250元，不少市民看到後擔心來歷，未有購買，而較多人認識的3M「N95」口罩，索價格60元一個，價格較肺炎爆發前升價超過7倍。

此外，多個藥房有多款大小不同容量的洗手液出售，但各包裝上並無任何成份標籤，生產商名字及其他資訊，價格為38元至78元，較多人看而不買。來自內地廣東省的藥用酒精，一樽約500毫升售價為128元至158元，不少市民看到價錢後顯得非常無奈，不敢購買。