【武漢肺炎】林鄭口罩「戴咗都要除返」論　前線公務員：令人費解

特首林鄭月娥今日（4日）出席行政會議前見記者時提到，基於口罩供應有限，已向各部門發內部指引，公務員只會在3個情況下會獲發口罩，包括生病、在工作上須與市民頻繁接觸、在人多擠迫地方工作，如官員在不符合以上條件的場合中「戴咗都叫你除返落嚟」，她自己亦帶頭在見記者期間不戴口罩。 此說法一出惹起反響，有多名前線、文職公務員向《香港01》記者反映，即使在室內範圍工作，員工一樣擔心有染病風險，特首沒有理由於此時鼓勵員工不戴口罩。另外，食物及衞生局前政治助理、立法會議員陳凱欣指，對於今早特首的說法感到「愕然」，她認為林鄭或許是想帶出口罩「省著用」的信息，但表達錯誤，產生「不鼓勵配戴口罩」的觀感，指口罩是目前市民能做到最好的防護措施之一。她又希望，政府能夠關注到一些因應口罩缺貨，想戴亦無法戴口罩的人。 特首辦下午出稿澄清，政府沒有要求同事不可配戴口罩。

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說法惹前線公務員不滿 特首辦下午澄清

林鄭發表「戴咗都要除返」言論後，有多名文職公務員向《香港01》記者反映，即使不在林鄭提及的三大條件之中，也有其他情況需要用到口罩，例如平時在室內做文職工作，部分辦公室使用中央冷氣系統，加上空氣不流通，員工會擔心如沒有口罩，或會增加病毒傳播風險。他們又指，不明白為何政府採購口罩不成功，基層公務員要代為承擔風險，建議政府如無法確保所有員工有口罩供應，不如讓所有文職僱員在家工作直至疫情消失。

一名前線邊防人員則反映，政府現時提供的物資不足，配給起來各部門分到的口罩也不多。據其了解，有前線人員未能獲發口罩，但又要駐守入境大堂，須自行準備口罩，但現時市面上又很難買到口罩。

特首辦於今日下午2時出新聞稿補充，上述內部指引不適用於公務員同事自備的口罩，政府亦沒有要求同事不可配戴口罩。

陳凱欣指，特首的說法釋出錯誤信息，希望這只是表達手法有誤。（資料圖片）

政府新聞稿澄清：無要求同事不可配戴口罩

特首辦在新聞稿中詳細解釋限制公務配戴口罩指引的來龍去脈，指鑑於全球口罩供應緊張，參考專家的建議，應對疫情的督導委員會暨指揮中心認為必須為口罩的使用訂定優次，其中應優先照顧醫護及提供前線服務人員的需要。按此原則，財經事務及庫務局昨日早上向部門首長發出內部指引，以供應給醫護人員及需接觸病者的同事為首要考慮，要求部門盡量減低使用由政府分派的口罩的用量。其中，部門應只在符合指引準則的情況向同事派發該等口罩，包括（i）同事在工作上須與市民頻繁接觸（例如在櫃枱提供服務的同事）或須在人多擠迫地方工作；（ii）為滿足必須的運作需要；或（iii）為滿足個別同事的實際情況（例如身體情況）。



新聞稿強調：「上述內部指引不適用於公務員同事自備的口罩，政府亦沒有要求同事不可配戴口罩。」



新聞稿又指，行政長官早前已提醒主要官員應以身作則，減少在不必要的情況下配戴口罩，以減低口罩用量。實際上各官員會考慮個人情況、近日曾否離境或出入醫院等因素，因應風險評估原則，決定是否需要在公開場合配戴口罩。在昨日的記者會上，出席的官員已按其個別情況決定應否配戴口罩。在今日早上，行政長官在會見遞交請願信的市民時，考慮到需與市民作近距離的互動，因此配戴了口罩。

陳凱欣：口罩戴後除下反而會浪費掉​

醫學會傳染病顧問委員會主席、呼吸系統科醫生梁子超指出，在中央空調、密閉的空間中，確實可能增加傳播病毒風險。不過他提醒，一般外科口罩在這種空間的作用，主要是當有病徵的人戴上後，可阻擋飛沫傳播，整體效益有限。所以他認為最根本的方法，都是讓僱員「宜散不宜聚」，盡可能在家工作。

立法會議員陳凱欣接受《香港01》記者查詢時指，剛聽到林鄭說法時感到有少許「愕然」。她分析，林鄭原先的意思或許是想帶出「口罩省著用」的信息，但表達有誤，釋出「政府不鼓勵戴口罩」的觀感。陳凱欣表示，作為普通市民，戴口罩已是他們平日能做到最好的防護措施之一，特首在社區爆發風險、隨時潛伏隱形患者的當下，不能發布錯誤信息，更應該做的是鼓勵做好防備。她指，口罩戴後除下反而會浪費掉，不明白「戴咗都要除返」的意義何在。

陳凱欣指，今次武漢肺炎疫情與2003年沙士的最大不同是，沙士時期反而沒有嚴重的口罩缺貨，而現時大眾市民最不希望的，是像當時般出現嚴重的社區爆發。她又指，有許多市民反映，一些最有需要使用口罩的人如清潔工等，得不到足夠的口罩，但又求助無門，更加不知道政府有沒有足夠的口罩儲備，希望政府正視。