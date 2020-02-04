【武漢肺炎】全港場外投注處即時暫停服務　馬會：防範社區爆發

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，繼六合彩攪珠無限期延後，馬會今（4日）再公布，全港101間場外投注處將即時停止服務，另電話投注熱線亦於後日（6日）起暫停服務。顧客可繼續使用1886電話投注自動服務系統 、流動應用程式、Racing Touch或網上投注區進行賽馬及足球投注。 馬會又預告，正認真考慮由本星期六起，進一步減少跑馬地及沙田馬場的顧客入場人數，有定案將盡快公布。

馬會今(4日)公布，全港101間場外投注處將即時停止服務，另電話投注熱線亦於後日起暫停服務。（資料圖片）

馬會表示，一直密切留意新型冠狀病毒的事態發展，包括最新確診的本地感染個案，從政府得悉，未來兩星期將會是香港能否控制疫情及防止社區爆發的關鍵時刻。

馬會表示，明白有需要加強其預防措施，以配合香港各界作出共同努力，決定為未來關鍵兩星期採取進一步措施，包括：

- 全港101間場外投注處將即時停止服務，直至另行通知。



- 由2月6日起，電話投注熱線包括1881、1882、1883、1884、1885、1887、1889、「優越」紅卡及各快線服務將會暫時停止服務。顧客可繼續使用1886電話投注自動服務系統 、流動應用程式、Racing Touch或網上投注區進行賽馬及足球投注。



- 顧客如欲存款至投注戶口，可使用易辦事即時轉賬服務（經流動應用程式）、銀行繳付賬單服務（經顧客的網上銀行）或新推出的轉數快即時轉賬服務。詳情請瀏覽網頁。



- 持有投注戶口及已綁定指定轉賬銀行的顧客，可經流動應用程式或網上投注區設定轉數快即時轉賬。詳情請致電1818。



- 顧客如欲存款至投注戶口，可使用易辦事即時轉賬服務（經流動應用程式）、銀行繳付賬單服務（經顧客的網上銀行）或新推出的轉數快即時轉賬服務。詳情請瀏覽相關網頁。

- 馬會正認真考慮由本星期六起，進一步減少跑馬地及沙田馬場的顧客入場人數，將盡快作出公佈。與此同時，馬會已暫停兩個馬場的設施作新訂座。



- 馬會強烈建議於過去14天內曾到訪內地任何地方的會員及顧客，不要前往馬場或其他馬會設施。

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