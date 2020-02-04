【武漢肺炎】24幢大廈有家居檢疫者　曝光名單有日出康城嘉湖山莊

港府昨日（3日）公布，要求曾與新型冠狀病毒肺炎確診患者有密切接觸但無病徵的人，以及到過湖北返港的港人，強制接受14日家居檢疫，期間需戴上電子手環確保留在家中或指定的檢疫地方。 衞生署今晚（4日）上載一份大廈名單，顯示有24棟大廈目前有人正接受家居檢疫，西貢區佔最多，共有四幢上榜，除了日出康城，尚有位於香港科技大學校園的「李達三葉耀珍伉儷李本俊會議大樓」，涉及個案的家居檢疫完結日是2月8日，即相關人士料於1月底已返港。科大校方昨晚曾呼籲不在港的非本地生，暫時不宜返港，到過內地的師生亦應自我隔離14日。 另外，本港第2宗確診個案所居住的馬鞍山天宇海，同屋苑另一座有人正接受家居檢疫。

衞生署要求過去14天湖北返港者家居隔離，並須戴電子手環。（資料圖片／李澤彤攝）

暫兩類居民需家居檢疫 均屬無病徵

根據衞生署的指引，需接受14日強制家居檢疫的人士，是曾與確診患者有密切接觸但無病徵的人，以及14日內到過湖北返港、無病徵的港人。署方昨日（3日）預計，有約30個家庭需接受強制家居檢疫。

衞生署上載的名單顯示，目前有24棟大廈內有需接受家居檢疫的病人，分布在全港14區。其中本港第2宗確診個案、56歲男病人所居住的馬鞍山天宇海，同屋苑另一座有人正接受家居檢疫，會於今日完成檢疫。

將軍澳共4橦大廈有人需家居檢疫 包括科大大樓

另外，有人正在科技大學校園內的「李達三葉耀珍伉儷李本俊會議大樓」接受家居檢疫，料於2月8日完成檢疫。據會議大樓的資料顯示，大樓接待參與科大會議的代表、到訪學者和教授、研究生及大學來賓。科大校方昨晚曾呼籲不在港的非本地生，暫時不宜返港，到過內地的師生亦應自我隔離14日。

科大所在的西貢區，共有4幢相關大廈，其餘3幢位於將軍澳的健明邨、怡明邨及日出康城，是全港最多的區；元朗區及沙田區均有3幢大廈有人需接受家居檢疫。

（衞生署網頁截圖）