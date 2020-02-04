【武漢肺炎】半山壹號患者住15座已清潔　管理處：會所泳池關閉

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港至今錄得17宗確診個案，而衛生署今日公布，第16宗個案、在佐敦開設時裝店的64歲婦人，家住何文田半山壹號。半山壹號管理處指接獲衛生署通知，該婦人為15座住戶，惟未知患者是否有親友同住；而管理處亦已派人清潔15座及公眾區域，泳池、會所亦已關閉。 有半山壹號住戶表示，對屋苑有確診個案感到「好驚」，而為免家中外傭染病，她更選擇親身外出買餸，「始終自己衛生意識強啲，而佢（外傭）有事即係我有事」。

衛生署今日公布，第16宗個案是64歲女患者，家住何文田半山壹號，她於2月1日入住伊利沙伯醫院，其後情況轉差，轉至瑪嘉烈醫院隔離治療。

未知是否有親友需隔離

記者今日下午約5時到半山壹號內視察，未見有清潔人員清潔屋苑，而何文田半山壹號會所已經關閉，會所工作人員解釋，剛接到衛生署通知指屋苑有確診個案，故會先將會所關閉，其後亦會再進行清潔。

衛生防護中心通知半山壹號管理處，確診患者為15座住戶，惟衛生署未有透露該患者是否有親友同住，亦未知其親友是否有被隔離。管理處已安排身穿保護衣的清潔人員清潔15座各樓層、屋苑公眾區域及各大廈；屋苑健身室、會所及泳池亦已經關閉，直至另行通知。

為免外傭染病 住戶親身買餸

半山壹號住戶沈女士表示知悉事件，而剛剛亦見到有清潔人員正清潔屋苑平台。對於屋苑內有確診病例，沈女士亦直言「好驚」，故外出時「口罩、消毒液係必備」，同時會自備紙巾按大門及升降機按鈕。而平時外出回家後亦會立刻清潔鞋底，而現在更打算回家「即刻沖涼洗頭，整身洗嗮」。另外，為免家中外傭染病，她平時選擇親身外出買餸，「始終自己衛生意識強啲，而佢(外傭)有事即係我有事。」

住戶：到家後即清潔鞋底

住戶呂小姐表示剛剛得知消息，正準備向管理處查詢，暫時未收到屋苑通知，而她亦表示對疫情感到擔心，故有做足清潔措施，包括清潔鞋底等。另外，有不願透露姓名的住戶則表示，對屋苑內有確診個案「不擔心」，亦知悉屋苑會進行清潔。