【武漢肺炎】擴大封關首日　運輸署：深圳灣過境人次微升至逾2萬

政府今日（4日）起關閉部份內地與香港的口岸，運輸署公布截至今日下午4時，使用深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的總人數分別約為21,960人次及6,480人次，署方指較昨日的整體過境旅客人次無上升，又透露留意到深圳灣口岸的跨境旅客人數截至下午四時較昨日稍為上升，但仍比一般日子仍維持較低水平。 根據入境事務處在網上公布的數字，2月3日全日經深圳灣過境人次為18,859，今日下午4時的過境人次已較昨日全日人次多3,101；而港珠澳大橋昨日全日共9,222人次過境。 香港中旅巴士一度聲稱將增加3條新路線及加密班次，運輸署稱無批准加路線，已要求中旅巴更正資料。

（入境處網頁截圖）

運輸署發言人稱，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的公共交通服務運作大致暢順。截至下午4時，使用深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的總人數，分別約為21,960人次及6,480人次。署方指，留意到目前使用這兩個陸路口岸過境的總人數，比較昨日（即落馬洲管制站、羅湖站及落馬洲站仍未暫停旅客通關服務前）的整體過境旅客人次並沒有上升的情況。兩個口岸截至今日下午4時的過境旅客人次，佔昨日（3日）全日跨境陸路和鐵路口岸過境旅客人次約兩成。

今日首16小時過境人次 較昨日全日人次多16%



發言人補充，公共交通服務方面，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的跨境巴士、穿梭巴士（金巴）（只限港珠澳大橋香港口岸）及本地公共交通均能夠應付乘客需求。署方留意到深圳灣口岸的跨境旅客人數截至今日下午四時較昨日稍為上升，但比一般日子仍維持較低水平。

根據入境事務處在網上公布的數字，2月3日全日經深圳灣過境人次為18,859，今日下午4時的過境人次已較昨日全日人次多3,101或16%；而港珠澳大橋昨日全日共9,222人次過境。

運輸署指，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的跨境巴士、穿梭巴士（金巴）（只限港珠澳大橋香港口岸）及本地公共交通，均維持正常服務。署方有批准在深圳灣口岸營運的不同跨境巴士營辦商在上環、灣仔、太子／旺角、屯門及荃灣提供經深圳灣口岸過境的跨境巴士服務。

運輸署：無批准營辦商增加新路線及班次

香港中旅巴士一度在網上發緊急公告指，會新增三條路線及增加班次。連輸署指，香港中旅巴士稱會按照運輸署批准的路線及班次提供跨境巴士服務。運輸署最近並無因應政府暫停部分陸路管制站的跨境服務而批准營辦商開辦行經深圳灣口岸的新路線或增加班次。運輸署已要求香港中旅巴士更正有關資料。



運輸署會繼續留意有關深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的公共交通服務運作。乘客請繼續留意政府公布最新的跨境交通消息及向有關營辦商查詢服務詳情。