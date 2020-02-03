【武漢肺炎】市民趕封關前坐船過澳門　逼買貴一倍即晚回港黃牛票

特首林鄭月娥於今日（3日）宣布最新防疫措施，進一步擴大局部封關，明日（4日）凌晨起關閉羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸和港澳碼頭。有原定明日過澳門辦事的香港居民，趕在下午到上環港澳碼頭坐船過澳門，即日回程的船票比平日貴近一倍，達380元。多名市民認為政府封關的決定過急，影響日程的安排。

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今日下午6時，上環港澳碼頭售票大堂人流稀疏。（歐陽德浩攝）

今日下午6時，上環港澳碼頭售票大堂人流稀疏，只得一個窗口售票。有數人向乘客售賣黃牛票，亦有多名市民在離境大堂外依依惜別。碼頭職員指，今夜香港往澳門的尾班船是10時45分，澳門回香港是11時45分。

李小姐本來計劃明日前往澳門辦事，因政府突發的封關措施，便飛奔趕往碼頭購買即日來回的船票。她透露前往澳門的船票為正價211元，但是回程的黃牛票索價380元，價格貴近一倍。

李女士同樣即日來回港澳兩地，她讚同政府封關的措施。（歐陽德浩攝）

居澳港人來港工作未完已要急返

另一名李女士同樣即日來回港澳兩地，她讚同政府封關的措施，但不應保留港珠澳大橋、深圳灣口岸和機場供出入境。她更指政府的決定過於倉卒，應該給予一天的時間安排，有些已購買船票的市民退票，將浪費時間及金錢。

居澳港人鄺小姐表示今早凌晨4時因工作來港，但未開始工作便匆匆離開，未知公司會否補償交通費用，認為政府應該公布措施後一日才封關。亦有市民指，雖然港珠澳大橋並未封關，但位置偏遠，不便港島的居民使用。

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