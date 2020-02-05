【武漢肺炎】跨境生復課惹關注　學校最遲明天向教育局交人數

與新型冠狀病毒相關的武漢肺炎疫情持續，全港中小學及幼園停課至3月1日。有中小學校長表示，有本地家長擔心跨境生復課安排，憂心跨境學生每日往返兩地會增加學校及社區爆發風險。 據了解，教育局早前要求全港學校最遲明天（6日）提供學校的跨境生人數、以及目前仍留在內地或外地的學生人數，以掌握情況。據知，教育局將於明天下午舉行記者會，公布疫情下對中學文憑試及升中呈分試的最新安排。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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本港目前有接近三萬名跨境中小學生，至少三名校長不具名表示，有本地家長反映擔心跨境生復課安排，憂心同學每日往返兩地會增加學校及社區爆發風險。據知，教育局上周與教育界代表會面時，有人反映憂慮跨境生復課安排，惟當日未有談及詳細選項。

津貼中學議會當然執委林日豐校長直言，部分師生住在內地，在目前疫情下，跨境師生問題值得關注，如考慮安排沒病徵、有醫生證明的跨境師生，可暫住學校，減低往來的風險，惟林日豐強調，是否可行要視乎人手及保安等多方面考慮。由於跨境生主要集中在個別地區，他相信教育局會優先處理呈分試、文憑試等全港性問題。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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亞斯理衛理小學校長林德育亦認同，跨境生復課安排深受關注，估計教育局在明日收集到全港學校呈交的跨境生人數後，會再相約教育界開會討論有關跨境生事宜。

他指出，受疫情影響，該校的教職員會議已轉用視像形式，形容現時資訊發達，較2003年沙士老師須回校開會及「工廠式」編製自學教材方便：「當年老師都要返學校印工作紙、再包裝及郵寄給同學。現在資訊發達，有電子學習及通訊，快很多、方便很多；至於部分未必收到香港網絡或電郵的跨境生，則需要郵寄。」

本港約有三萬名跨境生，他們每日上學都要往返中港兩地。（資料圖片）

至於何時能復課？林日豐指出，學校重視每年的流感，故校內一般會備有數百至數千個口罩，惟不足向全校師生長期提供，故教育界與政府共識是疫情受控、口罩等防疫清潔物資充足下，才會考慮復課，而教育局至少在復課前一周通知學校，以便安排。

突然停課約一個月，教學進度大受影響，到底3月初能順利復課嗎？林德育直言，疫情仍然緊張，估計有機會再需要延後復課；至於今年暑假會否被取消？津貼中學議會當然執委林日豐校長則表示，目前大多學校都用電子學習維持教學，有助減少教學進度滯後的情況，若學校能善用試後活動時間，相信能追回進度，有信心不需要取消暑假。